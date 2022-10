La China Suárez le cortó el rostro a Mery del Cerro: "Está todo quebrado"

"La China" Suárez ignoró por completo a Mery del Cerro en un evento que compartieron: el video del tenso momento.

"La China" Suárez y Mery del Cerro, quienes dejaron de ser amigas tras el Wandagate, protagonizaron un incómodo momento en un evento en el que se cruzaron.

"La China" y Del Cerro eran íntimas amigas desde que se conocieron en Casi Ángeles, pero tras el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi, se dice que Mery tomó distancia y que se puso del lado de Zaira Nara, hermana de Wanda, quien también es su amiga. Ahora, volvieron a verse las caras y se ignoraron por completo.

"Estábamos haciendo una nota con Mary del Cerro en El Encargado, la serie de Guillermo Francella. Pasó por atrás 'La China' Suárez y ni pelota", contó Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo (El Trece).

Acto seguido, mostraron en pantalla el video del momento exacto en el que Mery estaba haciendo una nota y "La China" le pasó por atrás y no la saludó. “Lo inquebrantable se quebró. Está todo quebrado”, observó Adrián Pallares.

En plena nota, el movilero le preguntó a Mery: "Ahí llegó 'La China'. ¿Sigue siendo tu amiga? Viste que dijo: 'Depuré mis amistades'...". "Eh, no sé, yo no me siento identificada con eso. Tampoco me meto en temas que no tienen que ver conmigo, me parece que nos conocemos hace muchos años. Yo no tengo problemas con nadie, yo la quiero mucho, obvio", respondió la actriz.

Sin embargo, Suárez no demostró sentir lo mismo al ignorarla cuando pasó detrás suyo. “La contradicción de esto es que Mery habla de una relación que está todo bien y justo 'La China' pasa, la esnobea y ni bola”, sostuvo Lussich. “Que le toque el hombro, aunque sea. Aparte se los ve relajados a todos”, concluyó Pallares.

La palabra de Mery del Cerro sobre su relación con "La China" Suárez

Meses atrás, Mery del Cerro había declarado que no tenía ganas de entrar en detalles sobre su vínculo al día de hoy con "La China", lo cual intensificó los rumores de distanciamiento. "Cada uno pasó por momentos difíciles y no es fácil. Pero sí, obvio, es amiga. Hace un montón de años que es amiga”, reveló en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez).

Sin embargo, su respuesta no convenció a sus seguidores, especialmente porque nunca más se las vio juntas. En este sentido, Del Cerro reconoció que si bien la sigue considerando una amiga, no comparte "tantas cosas de la diaria" por cuestiones de tiempos y porque viven lejos.