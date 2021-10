La China Suárez habría engañado a Vicuña con una figura de La 1-5/18

La actriz envuelta en otro escándalo que vincula a un reconocido actor de Argentina. La China Suárez, ¿infiel con una de las figuras de elenco comandado por Adrián Suar?

"La China" Suárez es una de las figuras más mencionadas en redes sociales de los últimos días. Todo se dio a raíz de la vinculación que el público hizo entre su persona y la crisis matrimonial de Wanda Nara y Mauro Icardi. Sin embargo, la expareja de Benjamín Vicuña afronta otra acusación.

Según explicó Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana, "La China" Suárez le habría sido infiel a Benjamín Vicuña con un compañero de trabajo cuyo nombre no fue revelado. La "angelita" se negó a revelar su identidad porque el actor está casado, tiene hijos y su esposa lo habría perdonado. En este sentido, las redes sociales le atribuyeron la responsabilidad a Gonzalo Heredia.

El actual actor de La 1-5/18 se pronunció sobre estos rumores, que comenzaron debido a su relación laboral con "La China" Suárez en ATAV en donde (justamente) hacían de pareja. Su descargo fue utilizar simplemente un meme de Beatríz Sarlo en donde la periodista dice "conmigo no, Barone".

El meme compartido por Gonzalo Heredia hace alusión a una vieja pelea entre la periodista con Orlando Barone. Con esta reacción en redes, los usuarios replicaron el tuit del actor y lo "likearon" en demasía.

Flor de la V fue lapidaria y fulminó a Wanda Nara: “Es la culpable”

Florencia de la V se expresó sobre el escándalo originado tras una publicación de Wanda Nara contra "La China" Suárez por algunos mensajes subidos de tono con Mauro Icardi. La conductora de La Pelu se puso del lado de ex Teen Angel y señaló a la botinera como quien dio inicio a este conflicto, que según ella debería haberse dado puertas adentro.

“Ellos decidieron exponer esto, si ellos no lo hacían, esto se discutía en su casa, como debería ser. Esto no habría sucedido, hoy todo el mundo opina y pusieron a una mujer en un lugar espantoso. 'La China Suárez' es una mujer libre y se escuchan cosas espantosas de ella. Tiene una vida que la disfruta, que la lleva a su manera y quién puede juzgar la moralidad de una persona”, comenzó su descargo Flor de la V, en defensa de Suárez, quien se encuentra soltera y no le debe explicaciones a nadie sobre sus vínculos sexoafectivos.