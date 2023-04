La China Suárez contó la verdad sobre su relación con Trueno

"La China" Suárez contó todo sobre su vínculo con Trueno, tras los rumores de que habría engañado a Rusherking con el cantante.

"La China" Suárez rompió el silencio sobre su relación con Trueno, tres semanas después de su ruptura con Rusherking. De acuerdo con estas versiones, la actriz habría engañado al cantante de 22 años con Trueno, quien a su vez, tenía una relación con Nicki Nicole. Después de varias semanas de incertidumbre y múltiples rumores, "La China" finalmente habló sobre el tema a través de un vivo para Instagram.

Todo comenzó cuando Juariu, panelista que se dedica a investigar las vidas de los famosos en las redes sociales, notó que Suárez y Nicki se habían dejado de seguir en Instagram, mientras que Rusherking y Trueno también dejaron de seguirse. Además de esto, se rumoreó que hubo una tercera en discordia entre Nicki y Trueno.

"A Thomas (Rusherking) lo trataron de no tener corazón, de aburrirse. Inventaron que ella le vio mensajes con otras, de enojarse por no cantar con ella en el Movistar Arena. Y nada de eso fue verdad porque él nunca salió a hablar. Solo habló gente del entorno de ella, solo para hacerlo quedar como un hdp. El amor no se te va de un día para el otro, después de que haya pasado una semana del regalo que tanto ‘soñó'. Acá, podemos confirmar que lo de Trueno era verdad. Y la mismísima Nicki Nicole lo confirma dejándola de seguir a esa”. anunció la influncer en sus redes sociales.

Ahora, "La China" habló por primera vez sobre el tema durante un vivo de Instagram y declaró: “No lo conozco a Trueno, chicos. No lo vi en mi vida. No hablé en mi vida”. Y en cuanto a aquel emoji de un trueno que publicó en sus redes, agregó: “A veces, no puedo creer cómo sacan conjeturas por un emoji que encima es un relámpago, que yo sepa”.

"La China" Suárez hizo un sincero descargo tras su ruptura con Rusherking

En aquel mismo vivo de Instagram, Suárez abrió su corazón y habló con sus seguidores sobre su ruptura con Rusherking. Ante la pregunta de un fanático, que quiso saber si se habían peleado, la actriz respondió: "No me peleé, me separé”. Más tarde, otra persona le preguntó si seguía enamorada, a lo que "La China" dijo: "Sí, claro que sigo enamorada, no se te va el amor de un día para el otro". En cuanto a su carrera, adelantó que está grabando una serie para Star+ y que muy pronto dará a conocer todos los detalles.