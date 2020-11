No es casualidad que ambos conductores se muestren como grandes detractores del gobierno actual que comanda Alberto Fernández. En un nuevo pase de Realidad Aumentada y el Noticiero de A24, Eduardo Feinmann y Jonatan Viale criticaron fuertemente la cuarentena realizada durante estos últimos meses a causa del COVID-19 y se refirieron a las personas que atraviesan momentos complicados por la crisis económica. Además culparon en reiteradas ocasiones, debido a situaciones de la pandemia, al presidente de la Nación y sus funcionarios.

"El 8N, el domingo, hay otra vez una marcha, un banderazo, en todo el país desde las 17 horas. 'Todos por la República', 'Todos por la Nación...", expresó Feinmann. Y Viale, agregó: "Esta vez tiene más convocatoria del PRO me parece, más que otra veces, me parece... No sé". Ante esto, el conductor dijo que no tenía idea sobre el dato.

Con respecto a esa información, Viale sumó: "Leí a Patricia Bullrich...". Y allí llegó la chicana de Feinmann, que sentenció: "Pero... Patricia se mete siempre. Aprovecha bastante...". Su dardo lo lanzó haciendo señas como si se zambullera a una pileta. Esto provocó la risa de su colega y periodista, que festejó la broma.

¿De qué se trata esta nueva marcha contra el Gobierno? Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia con respecto a los diferentes jueces macristas, Patricia Bullrich convocó a una protesta del 8N, como nuevo banderazo contra el Gobierno de Alberto, previsto para el próximo domingo. La idea es reclamar que los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli no renuncien a sus cargos hasta que finalicen los nuevos concursos para ocupar sus vacantes.

"El #8N marchemos para pedirle a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli que no renuncien a sus causas. Más allá del fallo, los jueces siguen en sus cargos hasta el próximo concurso, que puede demorar años. ¡No nos resignemos!", escribió la ex ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri. Si bien la pandemia no terminó, una nueva manifestación podría complicar los números que se vieron en los últimos días.

