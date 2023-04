La burla menos pensada de una figura de Telefe contra Alfa de Gran Hermano: "Olor a viejo"

Walter "Alfa" Santiago recibió comentarios inesperados tras su paso por Gran Hermano. Unas de las figuras del reality show de Telefe que se burló del exparticipante.

Una exparticipante de Gran Hermano lanzó comentarios polémicos hacia Walter "Alfa" Santiago que despertaron todo tipo de reacciones en el entorno del reality show de Telefe. Esta situación se dio a raíz de un stream realizado en Twitch, donde habló del sexagenario y se burló de su edad.

Se trata de Mora Jabornisky, quien estuvo junto a Lucila "La Tora" Villar en Twitch junto a Boffe GP. "¿A qué huele 'Alfa'?", fue la pregunta que leyó el creador de contenidos para que respondan las exparticipantes de Gran Hermano. Sin tapujos, Mora tomó la palabra y expresó una serie de apreciaciones sobre el aroma de quien fue su compañero.

"A viejo. 'Alfa' huele a viejo. A abuelo, huele a nono", señaló la joven oriunda de Misiones entre risas. Por su parte, "La Tora" quiso poñer paños fríos a los dichos de su amiga y dijo: "Huele a 'Alfa'. No sé, tiene un olor a 'Alfa', todos tenemos nuestros olores".

Sin embargo, Mora siguió picanteando la pregunta del chat con calificativos hacia el olor corporal de uno de los participantes con más fama de la edición 2022/23 de Gran Hermano. "No. Para mi Alfa tiene olor a viejo. Tipo a abuelito ¿Viste que los abuelitos tienen olor como en la piel? Tiene 62 años, ya puede tener olor a abuelito. No está mal lo que estoy diciendo", consideró.

En ese momento, se dio cuenta de lo que estaba diciendo frente a miles de espectadores y expresó: "Ahora denuncia de 'Alfa' por decirle olor a abuelito". Mientras que Lucila bromeó con la situación: "Carta a documento mañana eh". El exparticipante no se hizo eco de estos comentarios, distinto a la feroz pelea que tuvo en redes con Juan Reverdito, donde se dijeron de todo.

Alfa de Gran Hermano confirmó los rumores sobre Tinelli: "Quiere tenerme con él"

Walter "Alfa" Santiago, exparticipante de Gran Hermano, respondió la pregunta que todos sus fanáticos se estaban preguntando: si es cierto que Marcelo Tinelli se contactó con él para trabajar juntos en un nuevo proyecto.

De acuerdo con estas versiones, el conductor iba a llamar al hombre de 61 años y a Julieta Poggio para que formaran parte de Bailando por un Sueño 2023. Sin embargo, ninguno de los dos "hermanitos" había confirmado algo al respecto. Finalmente, "Alfa" rompió el silencio y aseguró que habló con Tinelli.

ahora que es famoso y apenas puede salir a la calle. “Yo soy el mismo loco, me visto igual y mis amigos son los de siempre. Pero mi vida sí cambió rotundamente, porque yo no puedo andar por la calle hoy. No puedo caminar ni puedo ir a ningún lado, salvo a Pepino, donde estoy resguardado por mis amigos", comenzó.

Cuando la entrevistadora le preguntó si era cierto que Tinelli lo había llamado para hacerle una propuesta, "Alfa" respondió que sí. "Marcelo se contactó, quiere tenerme con él. No sé de qué manera, pero quiere tenerme con él. Y es muy fuerte que me pase todo esto a esta edad”, declaró.