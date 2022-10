La burla de L-Gante a Icardi tras su romance con Wanda Nara: "No hace nada"

Tras confirmar el romance, L-Gante compuso una canción para Wanda Nara en la que se burló de Mauro Icardi, ex pareja de la empresaria. Cómo es la letra del nuevo tema que le dedicó a la modelo y empresaria.

L-Gante estrenó una nueva canción y causó revuelo en la farándula argentina. El famoso cantante compuso un tema que está dedicado a Wanda Nara y que, curiosamente, se burla nada menos que de Mauro Icardi, ex pareja de la modelo y empresaria.

Luego de confirmar en el programa de Mirtha Legrand que con Wanda se están "conociendo", el compositor de cumbia 420 adelantó en un show que brindó el fin de semana cuál es la canción que le dedicó a la mujer con la que hoy mantiene un romance. Y en algunos fragmentos de la letra, se pueden observar algunas críticas y chicanas para Icardi.

"No importa la hora porque me prefieres", "Él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala", entonó L-Gante. Y luego continuó: "Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé", "Supuestamente una amiga", "Te lo hago sin palabras", y "Si no te vuelvo a ver, yo no sé qué voy a hacer".

Qué dijo Wanda Nara sobre la canción que le hizo L-Gante

Wanda Nara publicó una historia de Instagram en la que fue consultada por un seguidor sobre "el regalo más lindo" que le hicieron "en el último tiempo". Y la empresaria respondió: "Una canción, la más linda de todas las que tiene. Pero creo que nunca se animará a sacarla".

Wanda Nara habló sobre la canción que le hizo L-Gante.

Pese a que no aclaró que se trata de una canción que le compuso L-Gante, el propio cantante reaccionó a la publicación de Wanda y sacó pecho de haber compuesto la letra del tema: "Jajaja bien bandida la canción".

La muerte que golpea a L-Gante

En su visita al programa de Mirtha Legrand por El Trece, L-Gante se refirió a la dolorosa muerte que lo golpeó en su vida y causó conmoción entre la conductora y los invitados del envío. Luego de que la conductora indagara sobre la carrera del artista, L-Gante le comentó: "No tuve a mi padre presente así que fue mi madre la que estuvo".

Inmediatamente después, la presentadora le preguntó: "¿Murió tu papá cuando eras chico?". Y el joven indicó: "No, no. No estuvo, ese es el tema. No sé cómo habrán sido las cuestiones, pero yo no lo vi ni lo conocí".

Asombrada por la historia familiar del músico, Mirtha volvió a indagar: "¿Cuántos hermanos son?". "Somos uno, dos, tres, cuatro... uno falleció. Somos tres varones y una mujer. Yo soy el menor", expresó Elián Valenzuela, que prefirió no dar detalles sobre cómo murió uno de sus hermanos.