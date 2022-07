La burla de Jorge Lanata y Marina Calabró a Tinelli: "Marce querido"

Jorge Lanata y Marina Calabró soltaron una catarata de comentarios hacia Marcelo Tinelli por Radio Mitre.

Jorge Lanata y Marina Calabró chicanearon a Tinelli por un curioso detalle en particular

Jorge Lanata y Marina Calabró hablaron de Marcelo Tinelli, aunque no precisamente por su vuelta a El Trece. En la columna de espectáculos a cargo de la periodista, se refirieron a un tema en particular que dio que hablar en los últimos días previo al debut del reality show Canta Conmigo Ahora.

A través del programa Lanata Sin Filtro por Radio Mitre, Marina Calabró realizaba su tradicional columna de espectáculos cuando de repente se detuvo en Marcelo Tinelli en complicidad con Jorge Lanata. Se trata de los flyers promocionales del programa que se estrena este lunes 25 de julio.

Allí figura la cara de Tinelli en primer plano, pero con algunos detalles en su rostro que dieron que hablar en primer lugar a través de las redes sociales, para luego trasladarse al ciclo radial del periodista. "Es raro porque nacimos en el mismo año. Yo estoy hecho mierda", sostuvo Lanata sobre la apariencia física del presentador de televisión oriundo de Bolívar.

De hecho, sospecharon del uso de Photoshop en su cara y Calabró reveló que no solo hubo retoques de edición, sino que también se operó la cara en varias oportunidades. "Pero ahí no solo hay Photoshop. Ahí hay avispas, de todo... Marcelo se toca la cara hace muchos años, no les estoy dando una primicia con esto. Hialurónico, rellenitos, bótox, radiofrecuencia... tratamientos varios", deslizó.

El rejuvenecido look de Tinelli se hizo eco en los periodistas de Radio Mitre, en particular de Marina Calabró, quien en el cierre de la columna de espectáculos lanzó una chicana hacia su exjefe. "Marce querido, a veces menos es más. Un hombre al que se le notan mucho los arreglos en la cara... a mí me deserotiza", dijo.

Filtraron audios con gritos y maltratos en Canta Conmigo Ahora

El debut de Marcelo Tinelli en El Trece con su nuevo programa Canta Conmigo Ahora tiene algunos dolores de cabeza. Según la información brindada por Marina Calabró, la grabación de la primera emisión tuvo momentos de maltrato y gritos por parte del director a cargo de la puesta en escena.

El próximo lunes 25 de julio, Marcelo Tinelli vuelve a la televisión argentina con un nuevo formato. Canta Conmigo Ahora tendrá lugar en la pantalla de El Trece, pero la previa de su debut contó con momentos de suma tensión protagonizados por su producción.

A través del programa Lanata Sin Filtro por Radio Mitre, Marina Calabró filtró qué fue lo que sucedió. "Dios mío Lanata, no sabe lo que fue la jornada de grabación", indicó en primera instancia para luego proceder con los detalles. "En lo que tiene que ver con la dirección, mucho grito y mucho camarógrafo harto de escuchar los gritos del director", sostuvo.

Se trata de Fernando Rolom, y según lo relatado por Calabró, "hay audios circulando de cámaras y gente de técnica quejándose por los destratos". Además de la información brindada, dejó entrever su opinión en torno a este escándalo: "Yo entiendo que es el primer programa y estamos todos alterados, pero las formas por sobre todo. Hay que tratar bien a todo el mundo, las histerias son de la vieja televisión, no van más".