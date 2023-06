La bronca de Samanta de Bake Off contra Tomás Dente al aire: "Rompiendo las pelotas"

La recordada exfinalista de la segunda temporada de Bake Off Argentina "le puso los puntos" al periodista con un picante reto.

Samanta Casais, la pastelera que quedó envuelta en una fuerte polémica durante su paso por Bake Off Argentina (que le terminó costando el premio de ganadora de la segunda temporada) fue protagonista de un chispeante intercambio en su rol de cocinera de televisión, al frenar en seco a Tomás Dente y Pía Slapka con una queja al aire que no pasó desapercibida.

La situación se dio luego de que Dente y Slapka, conductores de La Tarde de El Nueve los fines de semana, se dirigieron hacia la isla de cocina para preguntarle a Samanta qué iba a cocinar. En ese momento, la cocinera aprovechó para apropiarse del tono jocoso que es habitual en el magazine y disparó contra los conductores: “Lo único que les voy a pedir, muy amorosamente, es que ¡no me rompan las pelotas ni me pregunten boludeces! Es lo único que voy a decir”.

“Pero escuchame una cosa, Samanta, encima que estás cocinando casi a las cinco de la tarde ¡Tenemos un hambre con Tomi y todo el equipo!", retrucó Pía Slapka, sin poder dar crédito a la reacción de la mediática pastelera. “Sí, pero a esta hora siguen rompiendo las pelotas. Así que los tengo que poner en vereda”, sostuvo Samanta.

Risas mediante, Samanta anunció que prepararía una carrot cake para la merienda mientras Dente y Slapka aprovecharon para contestarle el reto con divertidas afirmaciones. “Qué fino todo, qué lindo”. irrumpió el hermano del actor Fernando Dente, a la par que su colega indicó: “Sí, se hace la linda, está peinadita y toda maquillada”.

"Pensé en suicidarme": el drama que vivió Samanta Casais tras participar en Bake Off

Samanta Casais ganó popularidad por su participación en el reality Bake Off. Pero quedó envuelta en una polémica cuando fue descalificada en la gran final por irregularidades en la declaración jurada que completó antes de participar en el ciclo. Como consecuencia, su competidor, Damián Pier Basile, se quedó con el premio de 600 mil pesos.

Durante el escándalo, la pastelera tuvo depresión por el cyberbullying que sufrió durante varias semanas y debió pedir ayuda a profesionales. “Fue necesario estar alejada este tiempo para resguardar un poco mi salud", dijo la joven sobre el bajo perfil que mantuvo durante los tres meses de finalizado el reality de Telefe. "Todas las cosas que se dijeron me lastimaron mucho”, aseguró en una entrevista con Primicias Ya.

Además, Samanta explicó que al estar tan mal llegó a tener pensamientos oscuros: "No es divertido desearle la muerte a una persona o decirle barbaridades. Yo llegue hasta pensar en suicidarme, no quería vivir más. Se lo dije a mi novio, le dije que no quería vivir más... Quería dejar de existir. Fue ahí donde mi novio se había ido a comprar y yo estaba en la bañera pensando eso, un rato largo estuve ahí llorando... La mente se me puso en blanco y dije ‘¿si lo termino todo acá?’... Pero en un momento se me pasó mi mamá, mi novio, mis hermanos y dije ‘no’ porque dejaba a mucha gente sufriendo”.