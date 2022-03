La apuesta de Marcelo Tinelli y LaFlia por El Nueve: saca un programa para poner otro

La fuerte apuesta de Marcelo Tinelli y LaFlia por El Nueve para este 2022, aunque para ello deberán sacar a otro programa.

Marcelo Tinelli, de la mano de su productora LaFlia, tendrá una fuerte apuesta en El Nueve por un nuevo programa, aunque para ello primero deberá salir del aire otro ciclo actual. Sin embargo, el trasfondo de esta situación es bastante más profundo que simplemente un cambio en su grilla diaria.

El encargado de llevar adelante esta flamante idea dentro del grupo de contenidos es nada menos que José María Listorti, un viejo amigo de confianza del "Cabezón" que ya lidera con bastante éxito actualmente Super, Super, que se emite de lunes a viernes de 16 a 17.30.

Marcelo Tinelli y LaFlia apuestan por un nuevo programa en El Nueve

Justamente Super, Super sería el que abandone la pantalla, más allá de que en el rating le va muy bien. De hecho, a partir de junio, la productora del líder de ShowMatch (El Trece) quitará a dicho envío para colocar allí a otro que también será comandado por el propio Listorti.

Sin embargo, no todo es tan simple como parece, sino que hubo un conflicto de fondo que desembocó justamente en esta coyuntura. Si bien no está confirmado oficialmente, hay versiones que indican que el repentino e inesperado final del programa pudo haber tenido que ver con un conflicto legal.

El problema entre la productora de Marcelo Tinelli y Eduardo Metzger

Al poco tiempo de que Super, Super saliera al aire por El Nueve, uno de los productores más reconocidos de la Argentina disparó a mediados de 2021 contra ese formato a través de su cuenta de Twitter (@matzgereduardo). Allí sostuvo básicamente que el ciclo se trata de una copia de Clink! Caja, un programa que él mismo produjo en 1996.

Muy molesto, el padre de Dominique Metzger, periodista de TN (Todo Noticias), publicó en su perfil en la red social del pajarito: "Sorprendido porque a raíz de un llamado de LaFlia y luego de varias conversaciones con ellos para volver a realizar mi programa Clink Caja no pudimos seguir adelante porque, según ellos, no cerraba comercialmente. En consecuencia harían otro distinto".

El Nueve, LaFlia y un conflicto.

Además, el productor afirmó que se sintió "defraudado" por la señal porque, al ver Super Super en LaFlia, se encontró "con una copia de Clink Caja tanto en el ámbito de desarrollo como en la mecánica y formato de sus juegos".

"Esta situación, aparte de lo que afecta a un producto de mi creación, determina la decisión de defender los derechos que tengo sobre el formato", añadió duramente. En la misma línea, recordó: "Clink Caja, un programa creado y producido por mí en 1996 conducido por Berugo Carámbula. Tuvo como antecedente en 1987 otro programa de mi creación y producción que fue Sume y Lleve, conducido por Emilio Disi y Dorys Del Valle. Ambos emitidos en Canal 9".

Un tiempo después, ya a finales de 2021, Eduardo resolvió recurrir a la vía legal para demandar al grupo de contenidos de Tinelli por plagio: "Quiero informar de la situación judicial con respecto a la copia y utilización de información confidencial de un formato de mi creación por parte de LaFlia y Canal 9".

"Tras no lograr un acuerdo en el trámite de mediación el pasado 9 de diciembre, ya que tanto LaFlia como Canal 9 no se presentaron a la audiencia, he decidido iniciar las acciones judiciales para defender mis derechos", profundizó Metzger.

"En los más de cincuenta años que he transitado por nuestra televisión produciendo y creando programas como Mónica Presenta, El Espejo, Desayuno, el mismo Clink Caja y otros, no he pasado nunca una situación como esta de abuso de confianza y apropiación de creatividad", afirmó de manera contundente.

"Puede ser que estas sean las reglas y costumbres de la actual televisión argentina…No son las mías", cerró en Twitter.