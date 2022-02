Internaron de urgencia a José María Listorti: "Estaba lo más bien"

El humorista fue ingresado de urgencia a la Clínica Zabala. José María Listorti explicó las razones por las que fue internado.

El pasado fin de semana, José María Listorti pasó un momento realmente incómodo con su familia. El conductor y humorista de ShowMatch debió ser internado de urgencia ya que acusó fuertes dolores en la cintura.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde José María Listorti les comunicó a sus seguidores el problema que se encontraba atravesando: "Y bueno, ambulancia. Me van a llevar a la clínica a hacerme una inyección, ¡no me puedo mover!”.

“Me quedé duro de la cintura, paseando el perro, me tiró de la correa y me hizo mierda. Después lo bañamos y ahora estoy acá tirado esperando que venga el doctor. Estaba lo más bien para pasar un fin de semana tranquilo, en casa. Quería hacerme una maratón de una serie y termino internado, ¿a vos te parece?”, agregó Listorti, quien no sufrió grandes consecuencias.

"Ahora tengo que hacerme una radiografía para ver por qué me quedé duro de la columna, pero bueno... un fin de semana distinto. Por eso hay una frase que dice 'cuéntale tus planes a Dios y lo vas a hacer reír'”, bromeó José María Listorti, quien fue atendido por los profesionales del establecimiento médico con el fin de quitarle el dolor.

