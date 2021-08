José María Listorti vs. Antivacunas: la pelea continuó en las redes y el humorista no se achicó

El humorista fue increpado a la salida de la radio por quienes no se quieren vacunar contra el coronavirus y luego explotó en las redes sociales. "Innecesario, el argumento es peligroso", afirmó.

José María Listorti pasó un muy mal momento durante la noche del miércoles 25 de agosto de 2021 a la salida de la radio en la que trabaja (Pop, FM 101.5) cuando un grupo anti vacunas lo escrachó y él respondió con mucho respeto a las provocaciones y a los insultos que le gritaban en ese tenso momento. Más tarde, el comediante, locutor, actor, humorista y conductor de televisión argentino de 48 años liquidó a quienes fueron hasta la puerta de la radio a provocarlo y aseguró en Twitter: "Innecesario este escrache! Sirve para difundir una vez más lo que pienso! Hay que vacunarse! Lo repito: hay que vacunarse!!".

"Yo debato lo que quiero y con quien quiero. El argumento anti vacuna es infantil y peligroso. Los argumentos que ustedes esgrimen son de nenes de jardín de infantes. Innecesario que vengan a la radio para convencerme de algo de lo que no tienen por qué convencerme. No pierdan su valioso tiempo en mí", continuó el conductor de Super Super (El Nueve).

Listorti vs. Los Nocheros por las vacunas contra el COVID

Todo comenzó cuando el cantante de la banda, Enrique "Kike" Teruel, opinó en el programa Arriba Córdoba (El Doce) que prefería no inocularse: “Acá en casa nos manejamos con terapias alternativas, siempre tratamos de estar bien, de comer bien y tener la energía arriba y estar alcalinizando el cuerpo. Hay muchas situaciones por las cuales todos nosotros estamos bien. No tengo confianza porque hay un país que acepta la AstraZeneca, otro la Sputnik no, otros dicen que es una dosis y después dicen que son dos o que con una estás bien...”.

Entonces, el artista estalló una entrevista brindada a Juan Etchegoyen en Mitre Live (Instagram de Radio Mitre, AM 790). “No puedo entender cómo hay que gente que está en contra de la vacuna, me parece de un grado de ignorancia terrible. El mensaje de Los Nocheros me parece un acto egoísta terrible porque no es así, estamos en la inmunidad del rebaño, y sino váyanse los cuatro a vivir a una isla quietitos, es el ABC de la vacuna y es una cuestión de emergencia. Ningún científico y ningún gobierno te va a dar una vacuna que te haga mal, a lo sumo lo peor que te va a pasar es que no te haga nada. No te va a cambiar el ADN ni te vas a morir por vacunarte".