La angustia de Laurita Fernández por el accidente de Fede Bal: "No pude ver las fotos"

"Laurita" Fernández, quien fue pareja de Fede Bal, reveló el gran impacto que le generó el accidente que sufrió el conductor de Resto del Mundo en Brasil.

Fede Bal sufrió un grave accidente en Brasil mientras filmaba escenas de Resto del Mundo, el reality show de viajes de El Trece que conduce actualmente. Cuando “Laurita” Fernández, quien fue su expareja, se enteró de lo que le había pasado, se impactó tanto que ni siquiera se animó a ver las imágenes y videos que circularon en Internet.

Tras su internación, Bal compartió su experiencia con sus seguidores y brindó detalles sobre aquel terrorífico episodio en el que un motor de un parapente se le cayó encima de su cuerpo, generándole una grave fractura en uno de sus brazos. “Laurita” no pudo ver las imágenes ni leer demasiada información.

Cuando un movilero de Intrusos le preguntó a la bailarina si se había enterado sobre el accidente, ella expresó: “Ay, sí. Un bajón… Hablamos porque tenemos un re buen vínculo”. Sin embargo, reconoció que no se animó a ver fotos ni videos. “No puede ver las fotos. Me parecieron fuertísimas. Vi el video en las redes y en un momento atiné a apretar el botón y poner play, pero dije 'ay, no, no puedo'”, confesó.

Por último, “Laurita” destacó la fortaleza del hijo de Carmen Barbieri para afrontar situaciones difíciles en las que su salud está comprometida, tal como cuando debió afrontar un cáncer en 2021. “Lo noté muy positivo y me alegra que tenga esa actitud, siempre es mejor afrontar todo así. No siempre es fácil, lo más lógico sería bajonearse y ponerse mal, pero a él lo noto con una actitud muy genial frente a estas cosas. Entonces, supongo que eso lo va a ayudar a recuperarse mejor y más rápido”, cerró.

La palabra de Fede Bal sobre su accidente en Brasil

Una vez recuperado y ya en Argentina, Bal dio detalles sobre su accidente y contó cómo lo recibió el equipo médico que lo atendió. “Yo hablo cero portugués y empecé a jugarles, a hacerles chistes a las enfermeras y al doctor, como para que un poco se pongan buena onda conmigo y entiendan que no podía hablar nada”, comenzó.

“El tipo me agarró la mano... Me pongo a llorar porque tuve mucho miedo. Me dijo que llega mucha gente con muchos accidentes así y no la cuentan porque es un deporte de mucho riesgo. Yo no sabía que era de tanto riesgo. Mucha gente muere por año en este tipo de cosas y la verdad es que podría haber sido mucho peor”, reflexionó.