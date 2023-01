La advertencia de Gran Hermano a Alfa que pone en peligro su continuidad

La casa de Gran Hermano lo llamó a Walter "Alfa" para hacerle una serie de advertencias sobre su comportamiento en el reality show de Telefe. El video del picante momento en el programa de Telefe.

Gran Hermano llamó a Walter "Alfa" Santiago al confesionario para advertirle sobre su comportamiento dentro de la casa y las normas de convivencia. Tras los tensos cruces que tuvo el participante de 60 años con Ariel, la voz del supremo fue contundente y aseguró que no va a permitir comentarios discriminatorios en el reality show de Telefe.

"Necesito que me escuches con mucha atención, por favor. Procuro que en esta casa se conviva de la mejor manera posible, con las dificultades obvias que trae la convivencia, en un marco de respeto hacia el prójimo", dijo "Big Brother". Esto se debió a los enfrentamientos con Ariel, uno de los que ingresó por el repechaje.

"Estoy observando en varias ocasiones, y con preocupación lo digo, las expresiones agraviantes que utilizás hacia uno de tus compañeros, Ariel ¿para qué vamos a dar vueltas?", soltó la voz de la casa de Gran Hermano, mientras "Alfa" asentía. "No voy a permitir que te refieras a él con términos discriminatorios por favor. El sobrepeso o la obesidad no debe ser motivo de burlas o exclusión", sostuvo.

Frente a esta situación, "Alfa" se defendió y expresó: "Nunca tuve nada con Ariel, lo recibí de la mejor manera. El que me discriminó fue él al tratarme de depravado. No soy ningún tonto y no me como ningún caramelo. Él provoca permanentemente". Lejos de seguir la charla, la casa terminó la conversación de manera contundente y lo despachó del confesionario: "Quiero que te quedes tranquilo porque vemos todo. Gracias".

Alfa de Gran Hermano puede perder una fortuna económica por romper una regla de oro

Walter "Alfa" Santiago podría recibir una importante sanción económica en Gran Hermano debido a que rompió una de las reglas de oro del programa de la manera más insólita. El sexagenario concursante, para colmo, sufrió una accidente en medio de la situación que protagonizó.

Alfa tiene roces y conflictos con muchos de los participantes de la casa de Gran Hermano (Telefe), pero desde hace un tiempo forjó una buena relación con su compañera Camila Lattanzio, una de las jugadoras que entró a mitad de juego. Sin embargo, esa amistad podría costarle carísima, ya que ambos fueron los causantes de el error.

Es que los dos jugadores comenzaron a perseguirse como un juego y "Alfa" levantó a Camila para tirarla a la pileta. Mientras tanto, Romina Uhrig intentaba quitarles los micrófonos para que no terminaran en el agua. Sin embargo, cuando Walter lanzó a Camila, la exdiputada aprovechó y empujó a su conviviente.

Al caer, "Alfa" tuvo un accidente y golpeó en el suelo, hecho que le produjo mucho dolor en su cuerpo. "No puedo con el dolor", se quejó uno de los candidatos a ganar Gran Hermano. En tanto que Romina le pidió que salga de la pileta para evaluar la situación. Pero en ese momento, otros participantes se dieron cuenta de que Walter tenía el micrófono puesto y completamente mojado. “¿Sabés lo que va a salir eso?”, afirmó Agustín Guardis. Entonces, Ariel Ansaldo, el jugador más odiado por Walter, continuó: “Se cayó con micrófono y todo adentro de la pileta”. No obstante, el relato más completo lo dio Nacho Castañares: “Bajó por la escalera de la pileta, se patinó y se cayó sentado en el escalón. Al instante, salió y se empezó a cagar de risa mientras decía: ‘Uh, mi micrófono’. De repente, se escuchó la voz de Gran Hermano que le dijo: ‘¡Walter! Por favor, dejá inmediatamente tu micrófono en el box’”.