L-Gante le contestó a "La China" Suárez tras su enojo por sus dichos sobre ella: qué fue lo que pasó.

L-Gante le respondió a “La China” Suárez en medio de la polémica por las declaraciones del cantante de Cumbia 420 sobre la exestrella de Casi Ángeles. Además de haber opinado sobre su romance con Rusherking, el músico también se manifestó sobre la carrera de "La China".

Todo comenzó cuando L-Gante fue consultado sobre el romance entre Rusherking y "La China" y dijo que no tenía idea que Suárez e había lanzado como cantante. Muy furiosa, la mediática publicó un descargo en su contra y la tensión creció aún más. Apenas Elián Valenzuela volvió al país tras su viaje a España, un periodista de Socios del Espectáculo le preguntó qué pensaba sobre todo esto. “Uh, ¡‘La China’ Suárez! ¿Qué? ¿Está cantando?”, se preguntó el artista, completamente sorprendido ya que no tenía idea que “La China” se había incursionado en la música.

Suárez no se tomó nada bien esta declaración y se sintió ofendida, por lo que publicó un tweet diciendo: “Querido ‘L-Gante’, cuando vos no habías nacido, yo ya cantaba. Creo que hablaste al pedo, igual re bailo tus temas. Saludos cordiales”. A las pocas horas después, L-Gante publicó en sus redes: “¿Por qué todos me pelean a mí? Jajaja”.

El descargo de “La China” Suárez en medio de su romance con Rusherking

Desde que confirmaron su relación, Suárez no para de recibir críticas en las redes sociales por parte de internautas y por varios panelistas de espectáculos. A diferencia de ocasiones anteriores, en las que evitaba dar explicaciones, últimamente utiliza sus redes para descargarse al respecto. Recientemente, publicó un texto muy llamativo para defenderse de las críticas.

“Esto se llama prudencia. Se necesita valor para: huir de los chismes cuando los demás se deleitan en ellos, defender a una persona ausente a quien se critica. Ser verdaderamente hombre o mujer aferrándose a nuestros ideales, cuando esto nos hace parecer extraños o singulares”, reza el texto.

“Guardar silencio, en ocasiones que una palabra nos limpiaría del mal que se dice de nosotros pero perjudicaría a otra persona. Ser decorosos y vestirnos según nuestros ingresos, no anhelando lo que no nos podemos comprar. Vivir de acuerdo a nuestras convicciones, ser lo que somos y no pretender ser lo que no somos”, sigue.

En otros de los párrafos, el posteo también destaca la importancia de “vivir honradamente dentro de nuestros recursos” y “ver en las ruinas de un desastre que nos mortifique y humille, los elementos de un éxito futuro”. Como todo esto coincide con la exposición mediática que está viviendo actualmente, sus seguidores no dudaron en que es fue un claro descargo al respecto.