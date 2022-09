L-Gante le declaró su amor a un participante de Canta Conmigo: "Me enamoró"

El famoso cantante vivió un insólito momento al aire en El Trece y sorprendió con una fuerte declaración.

L-Gante le declaró su amor públicamente a un participante de Canta Conmigo Ahora y sorprendió a todos sus compañeros. El cantante de RKT y cumbia forma parte de los 100 jurados del programa conducido por Marcelo Tinelli, pero no pudo pasar desapercibido entre sus compañeros luego de hacer un particular comentario.

La situación se dio luego de la presentación de Tomás Giménez, un joven que llamó la atención de gran parte del jurado por su voz. Precisamente, el concursante conquistó a Crash, una de las jurados, quien aseguró que tienen una relación amorosa después de la primera audición del joven. Sin embargo, el intérprete de Perrito Malvado le demostró a su colega que tiene competencia.

En medio de los rumores de crisis con Tamara Báez, la mamá de su hija Jamaica, L-Gante aseguró que estaba enamorado del concursante. Luego de que Trash le volviera a confesar su amor a Tomás, Tinelli le dio la palabra al cantante de 22 años. Sin embargo, nunca imaginó lo que iba a escuchar.

"Y... a mi también me enamoró el chabón", confesó L-Gante y provocó las risas entre todos los presentes. Posteriormente, continuó con una devolución sincera: "Impresionante cómo sabe subir y bajar. Sabés manejar muy bien el instrumento con tu voz".

Topa reveló la tierna reacción que tuvo L-Gante al conocerse en Canta Conmigo Ahora

Diego Topa sorprendió al contar cómo lo recibió L-Gante cuando se incorporó como jurado a Canta Conmigo Ahora, el exitoso reality musical que conduce Marcelo Tinelli por la pantalla de El Trece. Además, el animador infantil también opinó del ciclo, la gran apuesta de la señal del Grupo Clarín para este 2022.

Uno de los grandes atractivos para el público que Marcelo Tinelli encontró en Canta Conmigo Ahora es nada menos que la inclusión de artistas muy famosos en el jurado. L-Gante es uno de los músicos más populares de la actualidad y sus intervenciones en el ciclo de El Trece suelen estar signadas por su estilo descontracturado y buena onda.

Uno de los últimos en sumarse como jurado al programa de Marcelo Tinelli fue nada menos que Diego Topa, quien se mostró muy feliz por la invitación y hasta sorprendió con una inesperada revelación. En diálogo con Por si las moscas (La Once Diez / Radio de la Ciudad), el animador infantil develó cuál fue la reacción que tuvo L-Gante cuando se conocieron en Canta Conmigo Ahora: "Me tocó con L-Gante al lado, lo primero que me dijo cuando llegué es 'sos mi infancia'".

Pero eso no fue todo, porque el cantante de cumbia 420 le contó que su hija Jamaica también sigue disfrutando de sus canciones infantiles. "Qué lindo que uno forme parte de la infancia de un montón de artistas", reflexionó Diego Topa, contento por seguir llegándole a los más chicos.