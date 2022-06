L-Gante le cerró la boca a Amalia Granata con una respuesta letal

L-Gante se defendió de las agresiones de Amalia Granata con una respuesta letal.

L-Gante le respondió a Amalia Granata, quien lo denigró públicamente y cuestionó su aporte a la cultura diciendo que lo que él hace no cuenta como música. El cantante, que logró un enorme éxito en la música urbana y se consagró como los artistas jóvenes más escuchados del país, no necesitó más de una frase para cerrarle la boca.

"Me parece un poco mucho. A mí no me gusta lo que hace, eso tal vez es por una cuestión generacional, pero artista es José Luis Perales, Luis Miguel... ¡Déjenme de joder, le queda grande la palabra ‘artista’. Yo no creo que estos chicos sean artistas, para mi son emergentes de una sociedad en decadencia”, había declarado Granata.

Elián Valenzuela, quien creó el género Cumbia 420 e incluso ganó premios por su "esfuerzo y perseverancia en la música y la cultura", le contestó a la diputada antiderechos a través de sus historias de Instagram. "Si Amalia se alteró porque se enteró que me dieron una distinción como artista en la música y la cultura, imaginate si se entera que tengo como cinco", sentenció el músico.

La respuesta de la madre de L-Gante a las acusaciones de Daniela León

La conejal de Juntos por el Cambio, Daniela León, también cuestionó el éxito de L-Gante e incluso lo acusó de que sus letras hacen referencia "fomentan la violencia de género". Es por esto que se opuso a la distinción que el Concejo Municipal de Rosario le hizo al artista como "visitante distinguido" de su ciudad.

"Voy a leer algunas de las letras que me ha proporcionado la concejala Germana Figueroa Casas, con quien estuvimos hablando antes de entrar a la sesión. Estos son los motivos por los cuales no vamos a votar esta distinción porque precisamente son las letras las que fomentan la violencia de género”.

Claudia Valenzuela, la madre de L-Gante, fue consultada por su opinión sobre esta situación en diálogo con Teleshow y declaró: “Yo creo que tiene como todo el mundo tiene derecho a opinar, el que le guste y al que no le guste. Y no a todo el mundo le pueden gustar las letras y la música”.

“Como lo iban a distinguir, eso iba a tener sus pros y contras y es la opinión de ella, quedará en el apoyo que le den las demás personas y las autoridades", prosiguió. Y en relación a las acusaciones de León de que las letras de su hijo incitan a la violencia de género, Claudia señaló: "Me parece que nos fuimos a cualquier tema. Las canciones no las escuchó una sola persona, la escucha gente grande y bien adulta, y si esto fuera violencia de género Elián no estaría donde está".