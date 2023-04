L-Gante impactó a todos con su nuevo look: "Lo que vale es la cadena"

L-Gante impactó al mostrar su look de 50 mil euros: "Lo que vale es la cadena"

L-Gante volvió a impactar en las redes sociales al mostrar el costoso look que eligió para caminar por las calles de España. El creador de la cumbia 420 fue interceptado por un influencer español, que se dedica a parar a personas por la calle cuyas prendas le resultan llamativas, y reveló cuánto dinero gastó para vestirse.

El cantante suele vestirse con prendas deportivas, zapatillas de marca y varios accesorios de oro, por lo que no es la primera vez que un tiktoker lo frena para preguntarle dónde adquirió esas prendas y cuánto dinero le costaron. En esta oportunidad, Elián Valenzuela apareció con un conjunto de Adidas de color blanco con detalles en negro, una gorra con visera y cadenas de oro.

El artista contó en aquel clip que los aros que llevaba puestos los había comprado en la calle, que su conjunto le había costado 700 euros, las zapatillas 189 y la gorra otros 100. Pero lo que impactó a los usuarios de las redes sociales fue el precio de su collar: "Lo que vale es la cadena, que salió 50 mil euros", se sinceró el cantante.

Cuando el tiktoker le preguntó qué significaba la moda para él, L-Gante respondió: "Con la vestimenta no buscamos exquisitez, pero sí quizás marcamos estilo con los tatuajes y las cadenas. Y el reloj me lo regaló un fanático". El video se volvió viral y miles de usuarios de las redes sociales le dieron "me gusta", mientras otros se sorprendieron de que nadie en España lo haya reconocido, ya que su música es conocida a nivel internacional.

En otro video, el tiktoker le preguntó cuánto dinero tenía en su cuenta bancaria. "Vale, ¿con quién estamos?", le preguntó al cantante. "L-Gante Keloke, directamente de Argentina", se presentó Elián. Acto seguido, le preguntó cuánto dinero tenía en su cuenta bancaria. "Ehh... La verdad, no tengo idea. Tengo un poco en la cuenta, un poco en...", respondió L-Gante. "¿Cerca de 20 mil euros?", indagó el entrevistador. "Sí, ponele. Soy artista, hago música. Gracias a Dios, tengo trabajo de lo que me gusta", contestó el cantante.

L-Gante recordó cuál era su trabajo antes de hacerse famoso

A pesar del gran éxito con el que cuenta L-Gante al día de hoy, el cantante suele hablar sobre sus raíces y compartir con sus seguidores cómo era su vida normal, antes de entrar en la industria musical. “Antes de pegar en la música, este era mi trabajo”, escribió en sus redes sociales. Debajo, compartió un video en el que mostraba cómo es el proceso para hacer bidones de plástico, empleo que más tarde dejó para poder dedicarse a la música.

En otras ocasiones, Elián había contado que trabaja en una fábrica de botellas y bidones de plástico, que le pertenece a su amigo Hernán. Por esta razón, el joven de General Rodríguez debía cumplir un horario laboral de 6 a 15 horas y luego hacía otras "changas". En 2020, en plena pandemia del coronavirus, fabricó barbijos con 10 diseños que armó en su computadora y vendía sánguches con su expareja, Tamara Báez.