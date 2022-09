L-Gante apuntó con todo contra Tamara Báez: "Trata de ensuciarme"

L-Gante habló a fondo sobre su relación con su hija Jamaica, tras las acusaciones de Tamara Báez, su expareja.

L-Gante rompió el silencio sobre las denuncias de Tamara Báez, su expareja y con quien comparte a su hija Jamaica, de 1 año. Además, el cantante aprovechó la situación para aclarar las versiones de romance con Wanda Nara.

Tras su separación, Tamara Báez le puso una orden de restricción a L-Gante por haber ejercido violencia en su hogar, aunque la joven se negó a dar detalles sobre el tema. Por otra parte, la influencer aseguró que Elián Valenzuela no se hizo cargo de Jamaica durante meses y que incluso le pasa una cuota alimentaria extremadamente baja en comparación a lo que gana. El músico conversó con LAM (América TV) y dio su palabra sobre estos rumores.

"Yo solo digo que me separé, y a otras personas capaz que les suma algo agregar cosas", expresó el creador de la cumbia 420 en referencia a Tamara, quien expuso varios detalles de su ruptura en redes sociales. "No tendría que hacer retruco ni nada de eso, porque es la mamá de mi hija y no quiero que cuando mi hija crezca vea un video o algo hablando yo de la mamá. Que la cuenten como quieran. Van a querer ensuciarme a mí, eso es lo obvio, pero bueno, yo estoy con mi hija todos los días", aseguró.

"Lo único que me molesta es que hablen de mí o mi relación con mi hija, por esa persona que trata de ensuciarme. Es fácil hacerme quedar como mal padre. No sé si está esa intención, a mí no me gusta prenderme en esas cosas. Todo este tiempo que estuvimos separados, acompaño, pero hay días malos y días buenos. Yo me controlo", concluyó el artista.

La palabra de L-Gante sobre los rumores de romance con Wanda Nara

En cuanto a su vínculo con Wanda Nara, Elián explicó que la conoció en un evento de boxeo de 'El Chino' Maidana. Cuando el notero de LAM le preguntó si estaría con Wanda, L-Gante señaló que "cualquiera puede tener pareja si está en caso de soltería". "No habría que joder y bancarse la pelusa. Con Wanda son más especulaciones del mundo digital", sumó.

"¿Te atrae como mujer?", indagó el movilero. "No aporto comentarios. Hay miles de mujeres, yo no aporto nada. Obvio que es una mujer famosa y yo también, y si nos ven juntos se arma todo el alboroto. Estuvimos promocionando una marca deportiva en la que está trabajando Wanda", cerró L-Gante.