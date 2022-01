Karina Mazzocco se hartó tras las críticas de Susana Giménez: "Enfurecida"

La conductora de televisión hizo un fuerte editorial después del enojo de la estrella de Telefe con su programa.

Karina Mazzocco se expresó en un contundente editorial tras el enojo de Susana Giménez con su programa, por una información errónea que había ofrecido al aire. La conductora de A la Tarde dejó en claro que todos panelistas y ella chequean con confiables fuentes los datos que reciben antes de publicarlos.

"La información que nos llegó indicaba que Susana tendría una reunión con Jorge Rama, un notición, una bomba. Lo chequeamos. Uno de los informantes más confiables de Luis Ventura lo confirmó y por eso lo publicamos", comenzó su descargo la presentadora, en alusión al llamado de la diva de Telefe a Ventura en pleno vivo.

Mazzocco continuó con su editorial y soltó: "Susana llamó enfurecida y desactivó automáticamente el rumor. Hay varias distinciones que hacer al respecto". La celebridad puso en contexto al público sobre el trabajo que hay detrás de cada noticia que se da al aire en su ciclo y enunció: "Este es un programa de espectáculos, donde compartimos información, tiene rasgos muy fuertes de investigación, cada vez que llega info nosotros la chequeamos".

"A la Tarde es un programa que incomoda y que causa cierta escozor. no solamente a los protagonistas de estas historias, muchas veces nos incomoda a nosotros mismo el hecho de compartir este tipo de información", adhirió Karina en referencia a cuán difícil es dar algunas noticias y siguió: "Es nuestro trabajo. Jamás es de manera persona, nunca es un ataque personal a nadie. Nos contratan para comunicar".

Hacia el final de su descargo, Karina Mazzocco defendió a todas las personas que son parte de A la Tarde y también destacó la actitud que tuvo Giménez, al comunicarse con Ventura al aire y desmentir su noticia. "Estoy orgullosa de mi producción de mis compañeros y compañeros, que trabajan mucho para conseguir la información. Y también estoy orgullosa de lo que hizo Susana ayer".

Los dichos de Susana Giménez en A la Tarde

Después de que Ventura dijera al aire que Susana se reuniría con su expareja que la estafó por millones de dólares, la diva llamó al periodista y le dijo de todo: "Pero yo tendría que estar loca y él también, debe tener terror de volverme a encontrar. Si eso no se arregló nunca. ¿Cómo podés decir eso?". Además, ante la explicación del panelista de que no la llamó porque no tenía su número: "Cambié el teléfono porque me volvían loca. Te lo pido por favor, como presidente de APTRA. No podés creerle vos a la gente que te llama".