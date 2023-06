Karina Mazzocco rompió en llanto en vivo: "No saben cómo me arrepiento"

Karina Mazzocco habló sobre uno de los días más dolorosos de toda su vida y se largó a llorar en el programa de Fer Dente.

Karina Mazzocco se quebró al aire, en plena entrevista con Fer Dente en Noche al Dente (América TV), al recordar uno de los arrepentimientos más grandes de toda su vida. Durante aquella charla, abrió su corazón y habló sobre diferentes temas de su vida personal, como el día en el que conoció a Gustavo Cerati, su ídolo más grande desde que era una adolescente.

La conductora de A la Tarde (América TV) recordó el día en que conoció al vocalista de Soda Stereo, su banda favorita de toda la vida, pero cometió un error que le genera un enorme remordimiento hasta el día de hoy. Al relatar la situación, su voz se quebró y las lágrimas no tardaron en salir.

"Yo, al único que tuve de póster en mi cuarto, de adolescente, era a Gustavo Cerati. Estaba enloquecida por Soda Stereo. Un día, hace muchos años atrás, en Punta del Este, nos encontramos con Pampita y Benjamín Vicuña, que todavía estaban juntos, y nos invitaron a un asado en su casa. Al entrar, lo veo a Cerati, sentadito ahí, con sus rulos”, comenzó Mazzocco.

Muy emocionada, le dijo a su esposo, Omar "El Bacha", quien estaba a su lado: "¡Está Cerati!". Sin embargo, el miedo le jugó una mala pasada. "Yo dije, 'lo voy a saludar', pero yo era Karina Mazzocco y no lo podía ir a cholulear. ¡No saben cómo me arrepiento! Porque yo tenía que agradecerle tanta felicidad, y no lo hice”, recordó, con la voz quebrada.

"No lo puedo creer. ¡Qué tonta! Uno tiene que decir cuando quiere, cuando ama, cuando se equivocó, cuando admira. Como una tarada no lo hice y fue triste. Me hubiese encantado agradecerle tantos momentos de felicidad. Fue toda mi adolescencia, mi hijo canta todas sus canciones”, se lamentó la conductora. Acto seguido, soltó una reflexión para todos los televidentes que la estaban escuchando: "No se queden con nada, hay que decir todo, la vida pasa y no sabemos cuándo no estamos más. Hay cosas que uno vive con mucho amor, y ese amor, hay que entregárselo a quien nos lo despertó. Y Cerati es parte de mi vida. Nunca se lo dije".

“No saludé a quien me generó tantos momentos de felicidad. Nosotros que hablamos tanto de desencuentros familiares, a veces una se queda con el orgullo de decir, ‘me equivoqué, estuve mal’; o decirle ‘me hiciste feliz, con tus canciones, tu guitarra, con tus acordes y con tus canciones, le pusiste música a mi vida’. Nunca me acerqué, creo que nunca lo miré de frente. No lo iba a invadir”, cerró, sumamente angustiada.

Karina Mazzocco habló sobre la detención de L-Gante y confesó qué piensa

Durante esa misma entrevista, Fer Dente le preguntó a la conductora cuál era su postura frente a la detención de L-Gante, quien fue denunciado por privación ilegal de libertad y amenazas coactivas agravadas por el uso de armas de fuego. “Está pasando un momento muy difícil, él, está complicado”, sostuvo Karina, quien llegó a conocer al cantante en persona.

“Él es un chico muy carismático. Al margen de la situación actual que es grave, hay denuncias graves contra él. Es un chico que a mi me cae muy bien, me parece que es un pibe emergente de una situación... un resiliente que logró hacer algo con su vida. No sé cómo va a continuar ahora", concluyó.