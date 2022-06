Karina La Princesita muy picante contra el Kun Agüero: "No sé ni cuándo cumple años"

Karina "La Princesita" disparó filosa contra el Kun Agüero y aseguró que no tiene ningún tipo de relación con el exfutbolista y su familia.

Karina "La Princesita" dialogó con un cronista de LAM y sorprendió al mostrarse muy picante con Sergio "Kun" Agüero, con quien estuvo en pareja durante cuatro años. "No sé ni cuándo cumple años", disparó filosa la cantante tropical después de que el periodista de El Trece le comentara que hace muy poco el futbolista había festejado su cumpleaños.

El Kun Agüero y Karina "La Princesita" fueron pareja durante cuatro años y cuando se separaron, la cantante de cumbia fue la primera en hablar del tema con mucho cariño. "Es alguien que siempre voy a recordar bien y con mucho amor porque lo amé un montón", contó Karina en aquella época. Si bien en un principio se dijo que la relación había terminado en buenos términos, el tiempo pasó y al parecer eso cambió.

"Me crucé con el padre de Kun, pero él no sabía que yo estaba ahí", empezó contando la cantante de cumbia en diálogo con el cronista de LAM. En ese sentido, Karina explicó que fue "pura casualidad" y que se saludaron a lo lejos, pese a que no tienen relación "después de coso".

Esta definición sorprendió al periodista, que le remarcó que recientemente Agüero había festejado su cumpleaños número 34. "No, no tengo ni idea. Me olvidé de todo. No sé ni cuándo cumple años", respondió bien picante "La Princesita". No conforme con esto, la cantante agregó filosa: "No sé ni cuándo cumple años mi abuela, mirá si me voy a acordar de él, un ex".

Karina rompió en llanto en el medio de un show

Karina "La Princesita" brindó un recital en el Teatro Gran Ituzaingó y en medio del show que convocó a cientos de fanáticos, la cantante no pudo contener sus lágrimas. Con la voz temblorosa, y en medio de los aplausos y ovaciones del público para demostrarle su apoyo, la intérprete de Con la misma moneda, explicó la situación.

"Nosotros acá arriba del escenario somos cantantes, estamos todos felices, pero a veces la vida no es tan linda como acá arriba", empezó por decir Karina con la voz temblorosa. "Hace muchos años que lo vivo y siempre hay que estar con una sonrisa haciendo que está todo bien y, a veces, no está todo bien", continuó mientras las lágrimas corrían por su rostro.

Posteriormente, Karina "La Princesita" quiso explicar los motivos que la llevaron a tener esta reacción, pero no brindó muchos detalles. "Hoy venía para acá y estaba teniendo un día terrible y decía ‘la puta madre que no me pase en el escenario’ y bueno, me pasó. Pero bueno, no somos robot y a veces la vida se mezcla un poquito aquí arriba", sentenció Karina mientras trataba de recuperarse.