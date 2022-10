Julieta Prandi se metió en la polémica entre Wanda e Icardi: "Está manipulando"

Julieta Prandi fulminó a Mauro Icardi tras sus declaraciones sobre Wanda Nara y lo acusó de manipulador.

Julieta Prandi se metió en la polémica entre Wanda Nara y Mauro Icardi y apuntó directamente contra el futbolista, a quien acusó de estar manipulando la situación e incluso a sus hijos en común.

Recientemente, el deportista rompió el silencio a través de un vivo para Instagram, en el que aseguró que Wanda está mintiendo con respecto a su separación y que todo lo que hace es parte de un show mediático. Además, aseguró que sus hijos están muy enojados por cómo expone cada detalle sobre su vida privada. Sin embargo, Prandi no le creyó y argumentó sus motivos.

En su descargo, Icardi dijo que está haciéndose cargo de sus hijos en Estambul, en donde tienen "su escuela, su fútbol y sus actividades" y que están esperando "que la madre se digne a venir". Asimismo, sostuvo que los niños están "muy enojados con ella por su manera de decidir y hacer todas las cosas públicas".

"Tuvieron una infancia feliz que hoy, por temas de la vida, la madre piensa romperles. Ven las noticias, tienen su Instagram, miran YouTube y todo esto que hablan, lo ven y me preguntan. Yo como siempre dije, les cuento, les aclaro y les digo la verdad de todo porque son personajes públicos”, señaló Icardi. Estas palabras le hicieron mucho ruido a Prandi, quien sostuvo que Wanda solamente está trabajando y que la actitud de Icardi es manipuladora.

"Me parece muy machista. Ella antes era la acompañante de él. Ella solamente está trabajando en Quién es la Máscara", opinó la conductora. En este sentido, señaló que "nadie se mete a juzgar a Icardi, que siempre fue un mediático". "Me parece que está manipulando a Wanda. Dice: 'Sería muy triste que Valentino se aleje de su madre'. ¿Qué es eso?", cuestionó Prandi.

Los dichos de Mauro Icardi sobre L-Gante

Mauro Icardi también dijo en aquel vivo para Instagram que ya se cansó de las mentiras de Wanda sobre su supuesto divorcio y sobre los rumores de romance con L-Gante. "Quiero aclararles de que no estoy loco. No estoy divorciado y yo la conozco más que nadie. Sé qué clase de persona es Wanda y que clase de persona fue siempre, por eso la defendí. Este punto ya no tiene defensa, es el hazmerreír del mundo entero con sus actitudes. No estoy preparado para soportar todo esto", declaró el deportista.

Además, aseguró que actualmente Wanda "está en Santa Bárbara haciendo un videoclip" de una nueva canción de L-Gante. "Como habrán visto, el cantante puso que estaba en otro lado y la verdad es que está en Santa Bárbara. Están haciendo un video un poco ridículo, no estoy de acuerdo con todo eso”, cerró Icardi.