Julieta Prandi abandonó en vivo América TV y causó conmoción: "Me fui"

Julieta Prandi abandonó sorpresivamente el piso de América TV en medio del programa "Es por ahí". Qué le pasó a la conductora y por qué su salida causó conmoción en el estudio.

Julieta Prandi protagonizó un tenso momento en plena transmisión de América TV. Durante la emisión del pasado lunes 25 de julio, la conductora de Es Por Ahí debió abandonar el programa que lleva adelante y causó conmoción entre miles de televidentes.

En uno de los tramos del ciclo televisivo, la modelo que actualmente se desempeña como animadora empezó a mirar su celular y a dejar de prestarle atención a las cámaras. Su cara se transformó por completo y, de manera sorpresiva, se marchó del piso, dejando muchas dudas entre sus propios compañeros.

Luego de unos minutos de ausencia, contó el motivo por el que se fue de la transmisión. "¿Saben lo que me pasó? ¿Les puedo contar un problema doméstico?", le consultó Prandi a la producción del programa para saber si tenía el visto bueno de explicar lo que le había pasado.

Ante la mirada de "El Tucu" López, Guido Zaffora y del resto de sus compañeros de trabajo, la presentadora dio detalles del problema que le comunicaron que tuvo en su casa: "Se me inundó el living, llovió y había algo en el techo al parecer". Y especificó: "Había un charco de agua que caía del techo cuando me fui, entonces hay una gotera seguramente, pero no sé qué está pasando ahora en mi casa".

En tanto, Julieta Prandi destacó que su pareja Emanuel Ortega la llamó para avisarle que varios ambientes de su casa estaban llenos de agua, producto de la tormenta que hubo en Capital Federal y gran parte de la provincia de Buenos Aires. "Encima Emanuel me dice: ‘Acabo de secar la mesa’, y yo: ‘¿cómo que la mesa?’. Él se tenía que ir a grabar, pero me dijo: ‘Fijate que hay alguna pérdida'", reveló.

Según especificó, la conductora venía teniendo problemas en el techo de su casa porque "había una cosita de humedad". "Lo vengo diciendo, y de acá me voy directo a comprar flota-flota. ¿Ustedes querían saber por qué me ausenté cinco minutos? Bueno, fue por eso", concluyó.

La tensa discusión de Julieta Prandi con "El Tucu" López sobre el lenguaje inclusivo

Luego de que el Gobierno de la Ciudad prohibiera el lenguaje inclusivo en las escuelas, la primera en emitir su opinión fue Julieta Prandi, quien apoyó la decisión: “Está atrasando el aprendizaje y a mí me parece que está perfecto, más allá de que no te va a cambiar una letra, de verdad, en las enseñanzas, los chicos no comprenden los textos, los confunde”. Degluy quiso conocer la postura de López, y en este caso manifestó su desacuerdo.

“¿Sabés qué creo yo? Yo no coincido con vos en este sentido, yo creo que una letra, si vos no te identificás con un género binario, te cambia totalmente, cambia todo”, sostuvo el Tucu. Su compañera lo interrumpió para aclarar: “Pero se puede decir ‘chicos y chicas’”. Sin embargo, la pareja de Sabrina Rojas insistió en que no alcanza con esas definiciones: “Si vos no te identificás con chicos y chicas, tenés que tener otra representación lingüística”.

“Lo que digo es que para mí no se enseña el lenguaje inclusivo en las escuelas, sé que mucha gente se enoja, se pone mal...”, continuó López, cuando Deglauy lo interrumpió y le contó que algunos colegios envían correos electrónicos a los alumnos haciendo uso de los pronombres inclusivos.

El conductor apoyó esa iniciativa y cuestionó la decisión del gobierno de la Ciudad: “Está bien que los mails lo manden con el inclusivo, porque si yo no me identifico como chico o como chica, me tengo que sentir representado por la institución; y parto de la base de que cualquier cosa que se prohiba y que nazca de una necesidad socio cultural, yo creo que es un pifie a nivel sistema, porque lo que va a pasar es que se va a exacerbar”.

Sobre el final cuestionó: “¿Qué te cambia, qué te molesta si con esa forma de hablar alguien se siente mejor? Hay un pibe, una piba, une pibe, no sé llamalo como vos quieras, pero hay una persona que está buscando su identidad y se siente incluido de esa forma”.