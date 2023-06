Julieta Poggio encendió los rumores de romance con Marcos con un llamativo video

Salió a la luz un llamativo video de Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, exparticipantes de Gran Hermano (Telefe), que avivó los fuertes rumores de romance. Estas versiones comenzaron en 2022, cuando los fanáticos del reality notaron una notoria tensión entre los dos "hermanitos". Ahora que Julieta terminó su relación con su novio, Lucca Bardelli, se la vio muy cerca de "El Primo" en un clip que se filtró.

Semanas atrás, se rumoreó que Marcos y Julieta habían tenido un encuentro íntimo en la casa de un productor de Telefe, quien les habría prestado su hogar para pasar una noche juntos. Si bien la bailarina desmintió estos rumores, ahora se filtró un video que probaría que existe algo más que una amistad entre los dos.

Se trata de un fragmento de Fuera de Joda, el programa de streaming que los exintegrantes de Gran Hermano hacen por Telefe. En el video, se puede ver la reacción de Julieta al ver a Marcos entrar por la puerta. Según sus seguidores, es evidente que se puso muy nerviosa al verlo. Además, varios usuarios de las redes sociales notaron un detalle clave en el lenguaje corporal de la joven: que al saludarlo, pasó una mano por alrededor del cuello de Marcos. El clip se volvió viral en Twitter y los fanáticos de "Marculi" enloquecieron.

"La agarrada del cuello de ella hacia él es todo", comentó una usuaria. "La mirada que mete Juli después. ¡Está hasta las manos, esta chica!", observó otra persona. "Chicos, la cara de ella... No me jodan, no puedo estar tan loca. Para mí están hasta las manos", coincidió otra usuaria, mientras otros notaron que Daniela Celis, amiga de Julieta, se los quedó mirando con una sonrisa al verlos saludarse, como si supiese todo.

La palabra de Julieta Poggio sobre los rumores de romance con Marcos Ginocchio

Días atrás, Julieta había conversado con LAM (América TV) y desmintió los rumores de que había tenido un encuentro con Marcos en la casa de un productor. "¿Qué productor? No, no es así. Ya sé que dijo que lo voy a desmentir, pero lo voy a desmentir. Aparte yo estoy pasando por un momento difícil. Es feo que se digan cosas que no son", respondió la joven.

"Pero ¿puede ser que en un futuro los veamos?", indagó el movilero. Ante esto, Poggio explicó que la verdad es que son amigos "y siempre fue así". "¿Pero es un muchacho que te parece lindo, además de buena persona?", insistió el notero. Finalmente, Julieta admitió que sí: "Sí. Eso yo ya lo dije. Me parece lindo, pero somos amigos", cerró.