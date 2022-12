Julieta Poggio dejó a todos sin palabras con una anécdota subida de tono

Julieta Poggio dejó boquiabiertos a todos en Gran Hermano al conectar una anécdota sobre su intimidad.

Julieta Poggio, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), reveló un inesperado secreto sobre su vida íntima: cuál fue el lugar más extraño en el que tuvo relaciones sexuales.

Todo comenzó cuando "los hermanitos" estaban sentados en el living charlando sobre la vida y preguntándose cosas. De repente, Walter "Alfa" sorprendió a Poggio al preguntarle sin tapujos: "¿Cuál fue el lugar más insólito donde tuviste sexo?".

"No tuve relaciones... pero en un micro, con gente", reveló Julieta, mientras todos sus compañeros la miraban boquiabiertos. Como de costumbre, "Alfa" hizo varias preguntas a la vez: "¿Cachengue? ¿El micro lleno? ¿Viajando?".

Una vez más, la modelo explicó que no había llegado a tener relaciones pero el hombre de 60 años siguió insistiendo por más detalles. “¿Qué hiciste? ¿Cómo fue el cachengue? ¿Hasta dónde llegaste?¿Qué fue... un Carabajal? ¿Un Peteco Carabajal?", siguió. "¡Cosas! No tuve relaciones. Hice cosas. No voy a decir qué", cerró la joven.

También estaban presentes Daniela y Romina, quienes se sumaron al desafío de confesar los lugares más extraños en los que habían tenido sexo. Romina contó que una vez lo había hecho en un colectivo, a lo que Julieta respondió que eso era peor que un micro, ya que en un micro de noche la gente duerme, pero en un colectivo no.

Fue entonces cuando "Alfa" acotó que su lugar más raro había sido un garaje y Romina se acordó que también había tenido encuentros en una estación de servicio, una playa y un ascensor. Por su parte, "Maxi" dijo que el lugar más arriesgado en el que lo hizo había sido en un auto, de día y sin vidrios polarizados, algo sumamente arriesgado ya que cualquiera podía verlos.

Romina y Julieta podrían hacer complot en Gran Hermano

Una de las reglas más importantes de Gran Hermano es que los participantes no pueden complotarse para votar a alguien. Sin embargo, muchas veces rompen esta norma. Por primera vez, Julieta y Romina podrían estar en problemas por este tema.

Las dos estaban conversando en el patio cuando, de repente, Julieta le susurró cosas a la exdiputada, sin decir nombres. "Las chicas tienen un plan en caso de que Conejo gane la prueba del líder: votar a Coti y Thiago. Si se concreta, computaría como complot", indicó un usuario de Twitter. "Si gana Cone, ya sabes por donde ir", le dijo Julieta a Romina.

Aunque no los hayan nombrado, si las votan a las mismas personas Gran Hermano podría tomarlo como complot. Cabe destacar que el dueño de la casa ya está muy enojado con estas situaciones, especialmente después de la expulsión de Juliana.