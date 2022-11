Juliana enfrentó a Maxi por sus problemas para intimar en Gran Hermano: "¿Te cuesta?"

Juliana y Maxi tuvieron un encuentro sexual en el sauna de Gran Hermano pero el cordobés tuvo un serio problema que le impidió continuar.

Juliana y Maxi, una de las parejas de Gran Hermano (Telefe), protagonizaron un incómodo momento frente a las cámaras mientras tenían el que podría ser su último encuentro sexual dentro de la casa.

Ahora que Juliana está nominada y podría abandonar el reality en cualquier momento, aprovechó para tener intimidad con Maxi. Sin embargo, no salió como esperaban y el cordobés debió sincerarse y confesarle su problema frente a millones de espectadores: que no lograba encontrar su clítoris.

La situación ocurrió mientras estaban en el sauna, sentados en el suelo y tapados con una mata después de haber tenido relaciones sexuales. Maxi intentó explicarle que había algo que todavía no lograba entender sobre su anatomía femenina, y fue entonces cuando Juliana le hizo una pregunta al hueso.

“¿Te cuesta encontrar mi clítoris? ¿Es eso lo que me estás tratando de decir?”, le preguntó la joven, a lo que el cordobés contestó que sí. "¿Por qué no sos más explícito? Mi amor, pero lo encontraste joya igual, eh", le contestó Juliana, entre risas. “Bueno, después me lo mostrás de nuevo”, le pidió Maxi.

Este podría ser el último encuentro sexual entre la pareja, ya que Juliana podría irse de la casa muy pronto. Además, las cosas entre ambos no estaban muy bien. Días atrás, Maxi le había contado a uno de sus amigos de la casa que se dio cuenta de que Juliana era una persona "tóxica" y que no quería volver a pasar por lo mismo, en referencia a su relación tóxica anterior.

“Tiene cosas que ya las he vivido y no tengo ganas de repetirlas. Parece que estoy viviendo el inicio de mis relaciones más tóxicas. Y digo: ‘No, este es el momento de frenar’. Por ella sobre todo, porque es muy sensible, y después me voy a sentir mal si la pasa mal", reflexionó Maxi.

