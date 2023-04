Juliana de GH contó la espeluznante experiencia paranormal que sufrió

La exparticipante del exitoso reality de Telefe reveló las aterradoras visiones que la traumaron en su infancia. La joven fue entrevistada en un programa de Youtube y compartió escabrosos detalles.

Juliana "Tini" Díaz se convirtió en una de las participantes más recordadas de la última edición de Gran Hermano. La joven oriunda de Santa Fe tuvo dos pasos por la casa, ya que reingresó en el repechaje y fue expulsado por revelar información del afuera. Y si bien nunca se la notó como una persona reservada, recién en las últimas horas compartió la experiencia paranormal que vivió.

De acuerdo a lo que contó en la entrevista, desde pequeña tiene un estrecho vínculo con lo sobrenatural. “Yo era un poco sonámbula cuando era chica, pero me pasó en esa casa también, porque era muy antigua. Mi familia había alquilado y ahí empecé con esos temas de sonambulismo, que me despertaba siempre a la mitad de la noche, iba siempre a la habitación de mi mamá y hablaba incoherencias”, relató, en el ciclo que Sebi Jaleh tiene en Youtube. “En una de esas veces, me despierto agarrada de la mano de mi mamá, que me decía: ‘¿ves que tu hermano está durmiendo? no pasó nada’, y yo en ese momento me desperté como con la sensación de que estaba pasando algo”, agregó.

Desde aquellas primeras experiencias, la joven comenzó a tener sensaciones extrañas, pues con tan solo nueve años se dio cuenta que no era normal lo que estaba ocurriendo. “A la noche primero sentía como voces que no eran obviamente las de mi familia, y después, empecé a ver sombras. Le conté a mi vieja pero en ese momento no me dio mucha bolilla, pero me llevó a la Iglesia. Yo me lo pongo a pensar y cuando me levantaba sonámbula corría por todo el pasillo que era larguísimo, desde mi habitación hasta la de mi mamá. Mi vieja se despertaba con la piba corriendo por el pasillo, un garrón, pobre”, contó, mientras que su pareja Maxi la miraba asombrado.

“Yo en esa casa empecé a tener siempre miedo, y empecé a ver como la imagen de una persona en el marco de la puerta. Me daba la sensación que era un hombre con un sobretodo negro y un sombrero, es decir, era bastante específico lo que yo veía. Entonces, lo veía y me moría de miedo en la cama, y me tapaba hasta acá (dice señalando la cabeza) y así me acuerdo que muchas veces me recagaba de calor. Bueno, lo vi una, dos, tres, cuatro, cinco veces hasta que un día agarré y le conté a mi vieja", detalló.

Pero ella no era la única integrante de la familia que experimentaba con actividades paranormales, ya que su hermano también escuchaba voces en el lavadero que estaba al lado de la habitación que compartían. "Bueno, pasó un tiempo y mi vieja ve a esta misma persona en el marco de la puerta. Entonces ella se alarmó y vio que definitivamente había algún tipo de presencia en esa casa, que era algo raro y extraño. Así que llamó al curita de Venado Tuerto, que vino y bendijo toda la casa y nos dijo que como era una casa muy antigua se habían hecho velatorios de mucha gente, que se acostumbraba en esa época, pero le pidió que no nos moleste ni nos asuste, por más que nos aseguró que eran presencias buenas, que nos estaban cuidando. Y después de eso se calmó todo y hasta dejé de tener ese problema de sonambulismo”, finalizó.