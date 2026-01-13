Juliana Awada habló sobre los rumores que vinculan a Juana Viale con Mauricio Macri.

La separación de Mauricio Macri y Juliana Awada generó gran repercusión en los medios de comunicación. Mientras algunos se limitaron a compartir la información que era de carácter oficial, otros fueron más allá y comenzaron a indagar en los motivos detrás de la decisión. El periodista Franco Torchia, en Duro de Domar, tuvo esa segunda postura y reveló que Juana Viale habría fungido como tercera en discordia.

La versión fue desmentida de manera tajante por parte de la nieta de Mirtha Legrand, algo que expuso a través de una historia de Instagram. Sin embargo, no por ello fue desestimada, siendo motivo de consulta a las personas cercanas de ambos protagonistas del runrún. Tanto La Chiqui como Marcela Tinayre, por ejemplo, negaron la existencia de un affaire. A estas voces se sumó la propia ex primera dama, quien decidió romper el silencio y contar su verdad.

¿Qué dijo Juliana Awada de los rumores que vinculan a Mauricio Macri con Juana Viale?

Fue Tomás Dente quien, en LN+, contó una conversación que tuvo con Awada al respecto, siendo autorizada previamente por esta. "La gente va a hablar muchas pavadas, es triste que el periodismo sea tan irrespetuoso. Son 16 años de amor y de respeto. Yo no tengo nada más que hablar, es lo que expresé en mi Instagram. Es un momento de pausa que decidimos tomar los dos", comentó.

"Que la gente diga lo que quiera, acá lo importante es lo que nosotros sabemos. Me da pena porque me importa cuidar mucho a mi hija, aunque es una chica madura por su edad y sabe muy bien quiénes son sus padres", concluyó la diseñadora y empresaria textil.

¿Qué dijo Juana Viale sobre estos rumores?

La conductora fue contundente al afirmar que no tiene vínculo romántico alguno con el expresidente: "Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama. Los que no tienen la posta hablan en condicional para ampararse legalmente. Lo que no se puede negar, ni discutir, es que es un camino corto. La mentira digo".

"No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono y, peor aún, les pagan para desinformar, lastimando y mintiendo. A los que amo, respeto y admiro, gracias por acompañarme, por reírse e iluminarme. Lamento el daño que causan estas noticias falsas. Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas",concluyó.