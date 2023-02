Julia Mengolini le dijo en la cara a Luis Ventura lo que todos piensan del Martín Fierro

La periodista Julia Mengolini mantuvo una fuerte discusión con Luis Ventura, presidente de APTRA, luego de la última edición de los Martín Fierro Digital Nativo.

Julia Mengolini se mostró crítica ante los resultados de los Martín Fierro Digital Nativo, que dieron por amplia ganadora a la emisora de figuras macristas Luzu TV (que se vio envuelta en algunas desagradables polémicas desde su existencia) y cruzó a Luis Ventura, el actual presidente de APTRA (asociación que entrega las estatuillas), dejándolo sin argumentos. "Los Martín Fierro son un cachivache", expuso la fundadora de Futurock para el disgusto del periodista de espectáculos.

En diálogo con A la Tarde (América TV), Julia Mengolini confrontó a Ventura, que se mostró enojado por las críticas que recibió de su parte, y le comentó: "Escuchame Ventura, yo no te acusé de deshonesto. Solo dije que los Martín Fierro son un cachivache, son cosas distintas". Ofendido, el ex Intrusos replicó: "Yo tampoco acusé de cachivache a tu programa ni a tu conducción". "Si no lo escuchás", arremetió Mengolini.

"Me sorprende porque en muchas oportunidades, en medios que dirigí como Paparazzi y Crónica, realmente me pareciste una mujer con una mirada inteligente. Me parece que esto no es inteligente y me duele porque estás diciendo algo que es inexacto totalmente pero bueno, vos lo querés decir y estás en tu libertad, estás en un país libre. A mí me duele porque es inmerecido y me rompo bien el orto para hacer los Martín Fierro que vos ninguneas", puntualizó el panelista del magazine de Karina Mazzocco.

Ventura increpó a Mengolini y salió mal parado

Con rapidez, la conductora de Segurola y Habana le consultó: "Si ustedes van a destinar tantos recursos en hacer una fiesta tan linda como la que hiciste en Mar del Plata, porque no lo destinan en fijarse, más o menos, como son las ternas". Disgustado, Ventura decidió increpar a la entrevistada y lanzó: "¿Y por qué no venís vos como asesora y me indicás?". Lo que no esperaba fue el "sí, tranquilamente" de Mengolini.

Intentando no perder la discusión, Ventura se apuró a tratar de excusarse pero Julia Mengolini decidió terminar el móvil con una fuerte denuncia en torno a la discusión: "Vos te dejaste llevar por Ángel de Brito, Luis Ventura, y ese es tu problema. A él le gusta sembrar cizaña y te dijo '¿la escuchaste a Mengolini?', porque está obsesionado conmigo, con esta radio y con Malena Pichot. Si vos te dejás llevar por las provocaciones de de Brito es tu problema Luis".