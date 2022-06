Julia Mengolini se sacó contra LAM: "Ángel de Brito es un hijo de puta"

La periodista fue hostigada por el programa de Ángel de Brito y estalló de furia.

Julia Mengolini se cruzó con un móvil de LAM en la puerta de la radio Futurock y pidió no hacer la nota. Ante la insistente postura del cronista, la periodista se hartó y dejó en claro lo que piensa de Ángel de Brito y sus panelistas.

Todo comenzó por la mañana, cuando Julia fue abordada en la puerta de la radio que maneja por un movilero del programa de chimentos que se emite por la pantalla de América. En ese momento exacto, Mengolini se iba mientras Malena Pichot ingresaba a la emisora. “Mirá qué linda nota con las dos juntas”, apuntó el cronista, mientras ambas apuraban el paso queriendo evitar el cruce. “Me tengo que ir, me tengo que ir”, dijo Mengolini.

Pero ante la insistencia del notero, se puso firme: “No, no, no, no me podes agarrar de prepo para esas hijas de puta”, lanzó Julia Mengolini, aunque se apuró a adelantarle al notero: “Vos sos divino, pero no voy a hablar para esta gente”.

“Son unas hijas de puta, de la primera a la última”, enfatizó, en referencia a las “angelitas”. Y luego, atacó al conductor: “Ángel de Brito es un hijo de puta. Que lo último que hizo fue una operación donde publicó mi sueldo. Vos trabajás para gente que es una mierda, pero no es culpa tuya. Pero yo no voy a hablarte y no es con vos, es con ellos”.

El cronista le explicó a Julia que en realidad quería entrevistarla sobre unos fuertes dichos que Mengolini había tenido sobre el reality show de Pampita. “¿De verdad pensás que Roberto García Moritán es un gil?”, quiso saber él. Y ella: “¡Pero queda a la vista, boludo!”. Y antes de explayarse, notó que estaba prendida la cámara del móvil. “¿Me estás filmando ahora? No, no, no. No me filmes, eh. Nunca lo supe y no pongas esto al aire, eh. No tenés mi permiso. ¡No voy a darle una nota a LAM!”, cerró Mengolini y concluyó el intento de nota.

La respuesta de LAM

Después de emitir el material, las “angelitas” se la agarraron con Mengolini. Yanina Latorre fue la primera: “Yo nunca vi a una inútil, hija de puta semejante, maltratadora serial, que arrancó una columna contra Pampita y Moritán porque ideológicamente son lo opuesto, y parece que si no pensás como ella, te trata de idiota, de gil, de basura. También se reía de mi hija porque un día sufrió y parece que las niñas que tienen plata no pueden llorar. Fumaba porro contenta en el embarazo y lo contaba. Y ahora nos dice hijas de puta a nosotras que hacemos nuestro trabajo...”, dijo la pareja de Diego Latorre.

“Me asombra que una comunicadora, más allá de que no querían que la filme, arranque con exabruptos que me parece que... ¡Pará! No es manera de hablar”, agregó María Fernanda Callejón, en calidad de “angelita” invitada. Por su parte, Andrea Taboada dijo: “Es hueca, Es tonta. Es tonto lo que hace. No tiene sentido”.