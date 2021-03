La nieta de Mirtha Legrand se desconectó un poco...

Una vez más, Juana Viale sorprendió en vivo al aire en el programa La noche de Mirtha y reveló que perdió el teléfono celular hace tres meses, pero que sin él "vive mucho mejor" y que apenas se maneja con las cuentas oficiales de las redes sociales como Instagram y Twitter, entre otras.

En el producto que compartió con sus cuatro invitados Diego Leuco, Martín Bossi, Darío Barassi y Matías Martin, la nieta de la diva agregó entre risas: “Se me extravió y ahora toda la producción que trabaja conmigo está a punto de una crisis de nervios”. Entonces Martin, con ironía, le respondió "pero venden, ¿no te compraste otro?”, a lo que ella dijo “no, no… Si vuelvo, tengo muchas ganas de volver al sapito. Ese que es solamente un teléfono”.

“¿Cómo te comunicás?”, quiso saber Barassi, y "Juanita" Viale sentenció con relación a Ámbar de Benedictis, de 18 años: “Mis redes me las maneja mi hija, que está trabajando conmigo. No contesta los mensajes porque dice que son míos, entonces eso lo tengo que hacer yo. No los lee. Y después uso el teléfono de línea que tengo en casa, el mail…¡Hay vida!", exclamó.

La actriz y conductora televisiva de 38 años confesó que Ignacio "Nacho" Viale la reta por eso: “Mi hermano me dice: ‘¡no va más no tener teléfono!’” y describió que “es vida. Yo la paso, real, mucho mejor. Y me doy cuenta, por la observación de no tener el celular, el consumo de teléfono en el otro... Te llama mucho más la atención”.

Juana Viale, entre la trayectoria en la TV y las críticas

"Juanita" nació el 8 de abril de 1982 en Buenos Aires y comenzó su carrera en la pantalla chica en 2003 con la tira Costumbres Argentinas, además de haber protagonizado Sangre fría, Doble vida, Por amor a vos, La dueña, Los ricos no piden permiso y Edha, entre otras.

Ya en 2020, reemplazó a su abuela al mando de sus dos programas habituales e históricos por El Trece como consecuencia de la pandemia de coronavirus, ya que Mirtha (de 94 años) no puede asistir al piso del canal como parte del estricto protocolo sanitario de prevención. Allí, Viale tuvo algunas frases desafortunadas, como por caso cuando se preguntó si el gobierno de Alberto Fernández llegaba o no a terminar su mandato, lo cual le valió una lluvia de cuestionamientos en las redes.