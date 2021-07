Juana Viale, sobre el adiós al programa de Mariana Fabbiani: "Me apena"

Tras los cruces mediáticos entre ambas, "Juanita" igualmente se solidarizó con la conductora tras el levantamiento del ciclo Lo de Mariana por El Trece.

Luego del levantamiento del programa de Mariana Fabbiani en El Trece por su bajo rating, Juana Viale, quien había discutido varias veces con la nieta de Mariano Mores. Sin embargo, ahora le bajó el tono a las diferencias y hasta se solidarizó con ella: "Me apena muchísimo".

La nieta de Mirtha Legrand desmintió además que haya tenido la intención de pelear o de hacerle mal a la conductora que no tuvo éxito con su ciclo Lo de Mariana, y en una charla con Intrusos (América TV) afirmó : "Yo leo noticias de actualidad de Argentina, que son las que me importan. Las vacunas que entran y se aplican... Yo no tengo ningún cruce".

Juana Viale vs. Mariana Fabbiani

En plena entrevista desde su auto y con un barbijo bastante particular, "Juanita" se refirió a aquellas diferencias públicas que tuvieron entre ambas luego de que ella aseguró que el producto de Fabbiani era "una copia" del de los almuerzos de la diva: "No estoy descubriendo América, no estoy diciendo una cosa loca o ilógica. Me apena muchísimo que levanten un programa de televisión. Es una realidad, no dije ninguna locura".

"¿Cómo se puede pensar que una persona se va a poner feliz porque levanten un trabajo? Yo no me enfrento con las personas que quiero, todo lo contrario, me solidarizo con esas personas", completó quien ahora lidera Almorzando con Mirtha Legrand y de La Noche de Mirtha.

Las internas entre Mariana Fabbiani y la familia de Mirtha Legrand

Todo empezó hace ya un año y medio, cuando se supo que a la nieta de Mores le había molestado que Mirtha dijera al aire que desde El Trece la querían ubicar en el mismo horario que por entonces le pertenecía a ella.

Así, Fabbiani reconoció que la exactriz le "pidió disculpas por contar algo que no tenía que contar". "Yo sé que no hubo una mala intención y pude ser frontal porque es mi personalidad, cuando me pasa algo lo digo. Digamos que soy de las personas que entiende que hablar en caliente no está bueno. Por eso dejé pasar un tiempo y luego lo resolvimos en privado, como corresponde", profundizó.

Sin embargo, tanto desde el lado de Marcela Tinayre -la hija de Legrand- como del de "Juanita" los dardos continuaron porque, según ellas, "Mirtha hay una sola. El formato es una copia pero no está mal hacerlo, lo que está mal es no reconocerlo. Cada uno es libre de crear y de copiar".