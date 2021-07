Mirtha Legrand y una dura crítica a Juana Viale: "Te lo voy a decir"

Juana Viale estalló y reveló cuál fue la dura crítica que su abuela Mirtha Legrand le hizo sobre el programa que conduce en la pantalla de El Trece.

Juana Viale volvió a dar que hablar en la pantalla de El Trece. Durante la emisión del programa del pasado sábado 3 de julio, la conductora reveló cuál fue el reto que le hizo su abuela Mirtha Legrand sobre cómo se desenvuelve en la televisión. De hecho, la joven presentadora se vio obligada a pedir disculpas en plena transmisión.

Antes de presentar a la mesaza de la noche, con la invitación del ex bailarín y ultramacrista Maximiliano Guerra; el emprendedor y tecnólogo Santiago Bilinkis; la modelo y presentadora Sol Pérez; y la actriz Cecilia "Caramelito" Carrizo, Juana tuvo varios minutos para mencionar a diferentes publicidades y también para hacer una introducción del programa.

En principio, y consciente de que el 3 de julio fue el Día del Locutor, Viale envió un cálido saludo para dichos trabajadores: "Quiero mandarles un beso a todas las locutoras, especialmente a mi locutora de este año, y también a la señora Mirtha Legrand, que también es locutora. No le faltó hacer nada a mi abuela, la verdad: teatro, cine, televisión, locutora".

Incluso, y mirando hacia la cámara, "Juanita" le hizo una curiosa invitación a Mirtha Legrand en pleno programa: "Abuelita, podés venir cuando quieras, esta es tu casa. Te estoy extrañando acá. Es difícil, eh, no es tan fácil. Lo que le voy a proponer a mi abuela es ir al teatro a ver la obra de Soledad Silveyra y Verónica Llinás. ¡Podríamos ir, eh! Hay protocolos para ir al teatro, yo fui la semana pasada a ver a Brandoni, a la obra que se llama 'El acompañamiento'".

Luego, y sin tener en cuenta que ella misma lo hace en todos sus ciclos televisivos para cuestionar al Oficialismo, Juana Viale se quejó de que en la televisión se discuta tanto sobre política: "¿Qué más? No saben la mesa que tenemos hoy. Estoy hasta acá de los programas meta puja, meta política, que sos de un bando y que sos de otro bando". Y agregó: "Hoy tenemos política, es nuestra realidad como argentinos, pero nos vamos a tomar un poquito más de aire, vamos a divertirnos un poquito más. Son las 8 de la noche, no nos vamos a atragantar con un pedazo de comida. El horno no está para bollos".

La crítica de Mirtha Legrand que Juana Viale reveló en El Trece

Curiosamente, y pocos minutos antes de que se acercara a la mesa para compartir una cena junto a los invitados, Juana Viale le hizo una inesperada pregunta a los televidentes: "Les quiero preguntar en sus casas... ¿grité mucho en la entrada?". Y luego, la conductora justificó: "Porque mi abuelita me dijo: 'Juanita, te voy a decir una cosa: gritás mucho'".

A modo de autocrítica, aunque también intentando ponerle un poco de humor al reto que le hizo Mirtha Legrand, Viale ofreció disculpas: "Grito mucho, perdón. Soy así, soy eufórica. Muy arriba, sí, siempre arriba. Aunque no se pueda, terraza, terraza, terraza".