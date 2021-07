Picante mensaje de Mariana Fabbiani, a días de que El Trece levante su programa

La conductora de TV deslizó una indirecta en sus redes tras conocerse que su programa no continuará al aire.

A Mariana Fabbiani, se le termina un nuevo ciclo televisivo en El Trece. La conductora, quien lleva muchos años en el cargo habiendo pasado por varios programas, está a punto de perder uno más. Dos meses después del estreno de "Lo de Mariana", será levantado del aire por el bajo rating y de esta manera, será el segundo ciclo de la conductora que pasa por esta situación en menos de un año. Lo mismo, había sucedido meses atrás con Mamushka, que tampoco tuvo éxito y obligó al canal a que termine. La nueva apuesta no le vino nada bien a Fabbiani y seguramente buscará otros proyectos para mantenerse activa en la TV de nuestro país.

Una semana atrás, había publicado una imagen con el anuncio de lo que se venía: "Les quiero contar algo que nos tiene a todos por acá un poco tristes. 'Lo de Mariana' termina el 9 de julio. Hay ciclos que duran más y otros menos y esta vez tocó así", sentenció haciendo alusión al breve tiempo que estuvo el mencionado programa en el aire. Por último, habló de lo bueno que se lleva de haberlo conducido: "Hay algo muy positivo que rescato de este programa y es el vínculo que se generó en el equipo. Todos tirando para adelante, poniendo lo mejor y siempre con una sonrisa. Voy a extrañar a gente muy linda con la que me encariñé en este tiempo, pero ya vendrán nuevos proyectos", sostuvo Fabbiani.

Esta vez, la publicación fue muy diferente, y hasta un poco más subida de tono: "Qué fácil callar, ser serena y objetiva con los seres que no me interesan verdaderamente, a cuyo amor o amistad no aspiro. Soy entonces calma, cautelosa, perfecta dueña de mí misma. Pero con los poquísimos seres que me interesan... Allí está la cuestión absurda: soy una convulsión, un grito, sangre aullando", la frase de la poetiza Alejandra Pizarnik utilizada por la conductora para dirigirse vaya a saber a quien. Y no fue sólo esa frase, sino que además en la publicación escribió a modo de hashtag: "#TeLaDejoPicando" ¿a la producción? ¿al canal? seguramente el tiempo lo dirá, pero la única realidad, es que Fabbiani tendrá que buscar otros rumbos, y hasta posiblemente otro canal para poder seguir trabajando.

El que vuelve al Trece

Aún no está la fecha confirmada pero algo es seguro, el programa que reemplazará al de Mariana será "Nosotros a la mañana", que volverá a la pantalla y será nuevamente conducido por Joaquín "El Pollo" Álvarez, quien en la semana, había dejado un mensaje picante para la conductora. "Creo que hay un cambio muy groso de lo que la gente quiere en la tele y lo que no. Esto le soltó la mano a algunas personas y se la dio a otras. La gente quiere algo más sencillo, más empático. Y sin dar nombres, hay gente que ves que está en cualquiera, que no parece que estuviera en el país", sentenció el conductor.