El Pollo Álvarez vuelve con Nosotros a la Mañana y lanzó un palito para Mariana Fabbiani: "La gente le soltó la mano"

El conductor rompió el silencio y celebró la vuelta de su programa a la pantalla de El Trece con un picante mensaje para Mariana Fabbiani.

El conductor Joaquín "El Pollo" Álvarez rompió el silencio y opinó sobre la oportunidad que le dio El Trece de volver a conducir Nosotros a la Mañana, en reemplazo de Lo de Mariana, cuyo fin dejó a Mariana Fabbiani con mucha angustia. "Creo que hay un cambio muy groso de lo que la gente quiere en la tele y lo que no. Esto le soltó la mano a algunas personas y se la dio a otras", sentenció el conductor.

“Yo sabía que el programa iba a volver, no sabía cuándo ni en qué canal, pero no sabía que tan pronto. Más allá de lo que yo piense sobre si se tenía que levantar o no, son ciclos, respeto mucho a Mariana Fabbiani, tiene mucha más carrera que yo. No es revancha pero sí tengo esa sensación de 'qué bueno que este programa pueda seguir'", analizó Álvarez en una entrevista con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Teniendo en cuenta que el ciclo que conducía Sandra Borghi fue reemplazado en El Trece por su falta de rating, el conductor definió: "Vuelve un programa, pero se va otro. No me olvido, no desconozco. Estás al aire, estás fuera del aire, es de manual".

"Yo prefiero irme siempre con el programa que termine bien a que le vaya mal. Dicho y hecho, y el programa volvió y va a estar al aire", afirmó el Pollo Álvarez en diálogo con Por si las Moscas, con Moskita Muerta y Nilda Sarli.

En esta línea, opinó que “hay un cambio muy groso de lo que quiere la gente y lo que no, la gente le soltó la mano a unos y se la dio a otros. La gente quiere algo más sencillo, más empático" y continuó su análisis. "Y sin dar nombres, hay gente que ves que está en cualquiera, que no parece que estuviera en este país", lanzó.

Para no herir susceptibilidades, Álvarez puso un ejemplo concreto sobre los nuevos aires que corren en la televisión y que ciertos formatos con ciertos personajes al frente van en contra. "Con Darío Barassi por ejemplo te morís de risa, no van más las peleas, es todo más ameno, más tranquilo, más humano. Creo que hace falta abrir el recambio de nuevos nombres, nuevos noteros, nuevos cronistas, gente que está estudiando", remarcó el conductor de Con amigos así (KZO).

El peor momento de Mariana Fabbiani

Mariana Fabbiani confirmó recientemente que el próximo 9 de julio será el último programa de Lo de Mariana, el ciclo que conduce en los mediodías del canal del Grupo Clarín, a muy poco de haber comenzado el magazine que configuraba una de las grandes apuestas del canal del El Trece para dar batalla por el rating contra Telefe, pero los bajos niveles de audiencia precipitaron este final anunciado.