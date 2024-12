Qué dijo Juana Vuale tras la "mesaza" que no fue con Colapinto.

Juana Viale pasó un caluroso fin de año en Almorzando con Juana, cuando sufrió el "plantón" del año, que tuvo como protagonista al piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto. Sin el invitado, la conductora de El Trece empezó su último programa con un picantísimo descargo y no se guardó "un palito" para el joven.

En los primeros minutos de su último programa del 2024, el pasado domingo 29 de diciembre, la nieta de Mirtha Legrand pronunció un descargo para referirse a la ausencia de Franco Colapinto en su programa: “Yo había anunciado que iba a estar Colapinto, pero por una situación de escudería y demás no pudo estar. Yo le quiero mandar un beso enorme y decirle que ¡Mirá, hay presiones en todos lados, menos en este programa y con nosotros! Así que, cuando quieras, sos bienvenido para venir, charlar y compartir un grato momento”.

Luego de las palabras de descargo ante la audiencia y del ramo de flores sorpresa que el piloto envió para Juana Viale, esta dio pie a un tape con un saludo especial de Franco Colapinto: "Juana, me hubiese encantado estar en la mesa y compartir con todos ustedes, pero mis compromisos me lo impiden. Les mando un gran abrazo para todos y un cariñoso saludo para vos. Ojalá nos veamos en 2025. Feliz año para todos ustedes".

Pero antes de cerrar el momento, la nieta de Mirtha Legrand no se privó de lanzar un picantísimo dardo contra Colapinto -una de las figuras mediáticas del año, más allá de sus logros deportivos- y soltó, en tono ácido: "Un beso enorme, Franco. No te hagas drama, si no venís el año que viene te quedás sin estar en el programa, ¿okay? Entendemos los compromisos, gracias".

Tristeza por la decisión de El Trece con Mirtha Legrand y Juana Viale

El 2024 está a punto de terminar y los canales ya se encuentran diagramando el próximo año algo que siempre trae sorpresa, no sólo por el nuevo contenido sino sobre todo por los programas que son cancelados. En ese contexto desde las autoridades de El Trece habrían tomado una fuerte decisión respecto de la continuidad de dos importantes programas de los findes de semana: Almorzando con Juana y La Noche de Mirtha. Mirtha Legrand y su nieta Juana Viale podrían tener su futuro lejos del canal.

A sus 97 años, la "Chiqui" sigue vigente y en su nuevo formado de cenas los sábados por la noche continúa con su mítico programa de charlas y preguntas mientras los entrevistados comen. En un formato similar, su nieta "Juanita" tomó la posta de los almuerzos y desde hace varios años encabeza su programa los domingos al mediodía. Sin embargo, hoy las negociaciones entre El Trece y Story Labs, productora de Ignacio "Nacho" Viale, están muy trabadas y podría no haber 2025 en el canal para ellas, algo que estuvo muy cerca de pasar este año.

Según el portal RatingCero Adrián Suar le comentó a su entorno: "Hemos probado, en su ausencia, muchas películas que midieron más que este programa. ¿Para qué negociar un contrato millonario si podemos hacer crecer el número con nuestras películas?". Esto en referencia al programa de Juana Viale, quién se habría enterado de esto. Además, se confirmó que este verano Mirtha Legrand no hará sus ya clásicas noches en Mar del Plata y durante esos meses su nieto "Nacho Viale" seguirá negociando con Suar y la gerencia de la señal del Grupo Clarín el futuro de ambas, aunque el de Juana parece ser el más complicado.