Juana Viale se fue al pasto con Felipe Colombo sin saber que estaba al aire: "En pelotas"

La conductora de televisión le hizo una insólita pregunta a uno de sus invitados en El Trece. Juana Viale interceptó a Felipe Colombo en pleno vivo.

Juana Viale fue incisiva en las preguntas de la última emisión de su programa y Felipe Colombo, uno de los invitados, recibió una fuerte consulta. La actriz se refirió a la participación de su colega en la obra de teatro Sex, Viví Tu Experiencia y le hizo una picante pregunta al respecto.

"¿Vos te quedás en pelotas? ¡Ay! ¿Estamos al aire?", soltó la nieta de Mirtha Legrand, quien puso una expresión de desconcierto al enterarse que había dicho esa frase al al aire. "Decía de cuando hablamos de cosas más técnicas, que yo me quedo en pelotas, como que no entiendo", bromeó al actor de Rebelde Way para descontracturar el clima de tensión.

Viale también agregó su cuota de humor al momento que se había generado en el estudio de su programa de El Trece por su error y enunció: "Ah, yo decía algo hot tipo el chile, en México".

Fuerte crítica de Julia Mengolini a Juana Viale

La hija de Marcela Tinayre fue una de las primeras celebridades argentina en cortarse un mechón de su cabello como apoyo a la lucha de las mujeres iraníes y la dueña de FutuRock fue contundente en su opinión al respecto. "Podés cortarte las puntas florecidas sin ser tan tilinga y banal. También podés probar con un baño de crema. Tal vez así te evites el papelón", escribió la periodista en su cuenta de Twitter y, aunque no nombró a Viale, dio a entender que el mensaje estaba dedicado a ella.

Jorge Rial se diferenció de la mirada de su colega y bancó la iniciativa de la actriz de Malparida: "Acá la primera fue Juana Viale. Y, la verdad cuando lo vi por primera vez dije ‘¿lo agarró como un desafío de Tik Tok, como algo frívolo? Si se hubiera cortado el pelo otra actriz 'más seria' por ahí dirían '¡Mirá qué bien cómo se solidariza!'. Lo digo y por ahí yo tengo una mirada prejuiciosa sobre Juanita, debo reconocerlo, pero me la tengo que sacar".

"Y arranqué con esa mirada…y viéndolo y pensando, dije ¡Pará! Lo hizo Laura Novoa y no vi tantas críticas", concluyó el exconductor de Intrusos al respecto. Por su parte, Juana Viale habló sobre el video que subió a sus redes en su ciclo de televisión y aclaró: "A mí el pelo me crece de vuelta, no me importa cuánto me lo corto. Es un gesto".