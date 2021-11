Juana Viale se descargó un vivo con un irónico mensaje: "Mandaría a cortar un par de cabezas"

Durante la última emisión de La Noche de Mirtha, Juana Viale abrió la noche con la ironía que la caracteriza y, luego de hacer su desfile habitual, empezó a describir el look que llevaba en esa jornada. Sin embargo, no se trataba de una presentación como cualquiera, sino que era la puerta de entrada para terminar en un contundente mensaje.

Juana Viale no pudo ocultar lo que le pasaba en en el programa de su abuela, Mirtha Legrand, y realizó un fuerte descargo en redes. Con mucha ironía, cortó el habitual buen clima del programa, amenzando con "cortar cabezas".

"Le voy a dar importancia a mi look de hoy porque tengo un hermosísimo vestido inspirado en el Imperio romano, yo mandaría a cortar un par de cabezas", lanzó Juana Viale a penas dio inicio a la emisión del pasado sábado de La Noche de Mirtha.

Con un vestido hecho de gasa bicolor, la conductora de El Trece utilizó la metáfora de su vestido para sumergirse en un potente y letal descargo en contra de la Justicia Nacional luego de la liberación condicional de José López ordenada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1.

Con el tono irónico que la caracteriza, Juana Viale aprovechó su momento frente a cámara para apuntar contra los jueces que habían levantado la condena del ex Secretario de Obras Públicas. Luego de presentar su look de la noche y auto describirse como "una emperatriz", la conductora tomó un bolso de utilería y lanzó: "me voy a la mierda".

"Antes de arrancar el programa, quiero contarles que traje mi bolso como Josecito López", continuó Viale ya más seria sobre el tema. "Acá en la Argentina se chorea, se condena y se sale de la cárcel como uno quiere. Increíble, la verdad", continuó la nieta de Mirtha Legrand en el acostumbrado monólogo que suele hacer para dar inicio a cada velada de sus programas del sábado en donde, por lo general, cuenta con invitados ligados a las política.

"Una de las imágenes más grandes que tenemos de la corrupción en la Argentina es esa, la del lanzamiento de bolsos con millones y millones de dólares ¡Así estamos, Argentina!", sentenció Juana Viale al hacer referencia a José López, sin embargo, lejos de ser un tema finalizado, esta fue tan solo la puerta de entrada a un debate que se extendió durante toda la jornada junto a sus invitados. Entre los personajes que fueron convocados para compartir la cena con la famosa actriz se encontraban Diego Santilli, Facundo Manes, Sofía Zámolo, Amalia “Yuyito” González y Franco Mercuriali.

Cabe recordar que el pasado viernes, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 ordenó la libertad condicional de José López, luego de haber sido condenado a ocho años de prisión en el 2016. Sin embargo, la semana pasada, los jueces le asignaron la libertad condicional bajo una fianza de 14 millones de pesos. "Está en libertad, vive en un domicilio que no se puede especificar, y bajo la custodia que le brindan. El tema del programa de protección de testigos no es en la causa de Los Bolsos, en la que le otorgan la libertad ahora. Es en la causa conocida como Los Cuadernos", informó la abogada de López horas después de la liberación.