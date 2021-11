Juana Viale saltó en defensa de La China Suárez: "No me gusta la violencia"

Juana Viale habló sobre el escándalo entre Wanda Nara y "La China" Suárez y dijo por qué evitó tratar el tema.

Juana Viale está a cargo del programa de su abuela Mirtha Legrand y, aunque le sugirieron tratar la polémica de Wanda Nara, Mauro Icardi y “La China” Suárez por el alto nivel de rating que generó durante varias semanas, ella se negó a hacerlo y explicó por qué.

Desde que saltó toda la polémica, muchas figuras públicas opinaron al respecto y se posicionaron dentro del “team ‘La China’” o “team Wanda”, rivalizando a ambas y quitando a Icardi del centro de la escena. En el caso de Juana, ella prefiere mantenerse al margen de las vidas ajenas y, cuando le preguntaron qué pensaba sobre todo esto, explicó que para ella el único culpable es él.

“Te digo la verdad, me dijeron de invitar a personas para hablar del tema, pero a mí, honestamente, no me interesa hablar. No creo que haya ni buenos ni malos y no me parece lindo todo lo que sucede de apuntalar a alguien”, dijo Viale, en diálogo con Intratables.

“Me parece que acá no se está hablando del caso más importante de todo este trinomio, que es el hombre. Entonces, no sé si dijo que se estaba separando, no me interesa el tema, pero no me gusta la violencia”, añadió. “Además de ser mujer, es madre, tiene niños en el colegio, entonces, hay un montón de temas que la frialdad de la tele se olvida de ese entorno”.

“La China” Suárez dio su primera entrevista tras el escándalo con Wanda

Cuando salió a la luz el escándalo, Suárez estaba en Madrid, España, a donde viajó con sus hijos, su mamá y una niñera para filmar una nueva película. Después, regresó a Buenos Aires y estuvo varios días sin hablar con la prensa. Apenas la semana pasada decidió conceder una entrevista, durante su estadía en Jujuy, a donde viajó para filmar la película Objetos.

“Tuve la suerte de encontrarla a ‘La China’ Suárez y que me conceda una entrevista. Hubo algunas condiciones. Cuando empezamos nuestro recorrido, fuimos hasta Humauaca porque sabíamos que iba a estar en el rodaje. Estuvimos recorriendo todo en busca de ella. Fue todo bastante en secreto, porque no quieren difundir dónde está ella”, contó el periodista Cristian Mamani, que logró conversar con ‘La China’ por primera vez después de toda la polémica.

“Nos dijeron que estaba almorzando en un restaurante, ingresamos y nos acercamos con el camarógrafo. Le preguntamos si podíamos hacerle una nota y nos dijo que la esperemos unos minutos a que terminara de comer. Después se acercó y me dijo: ‘Bueno, ahora sí, si querés hacemos una nota. Pero eso sí, no me preguntes de mi vida privada porque no voy a hablar. Tampoco puedo hablar de la película. Lo único que te puedo comentar es mi estadía en Jujuy, cómo la estoy pasando y un par de cosas más”, cerró.