Juana Viale intentó echar a L-Gante de la mesa: "Te podés retirar"

Juana Viale intentó echar a L-Gante de la mesa de Mirtha Legrand. El video y qué fue lo que pasó.

Juana Viale volvió a conducir la mesa de Mirtha Legrand. Luego de las vacaciones que se tomó, y que su abuela tomara el mando de la conducción el pasado fin de semana, recibió la visita de L-Gante, uno de los cantantes más populares del país en los últimos años. Curiosamente, y tras un picante comentario del artista de cumbia, la conductora intentó echarlo de la mesa y se vivió un tenso momento.

Todo marchaba bien. "Juanita" ya había hecho su tradicional introducción en los estudios de El Trece, donde mostró su vestimenta y su look. Luego, se dirigió a la mesa para almorzar junto a los invitados del domingo 5 de septiembre: Florencio Randazzo, Osvaldo Bazán, María Cecilia "Chechu" Bonelli y L-Gante.

Aun así, el clima del programa se puso muy caldeado al momento de la presentación de L-Gante. Luego de que mencionaran su nombre, y el estudio irrumpiera en aplausos, Juana Viale le expresó: "Viniste a la mesa de Mirtha, ¿viste?". El artista de cumbia la observó y le respondió con un palito: "Acá estamos. Me veía raro acá... a mí me gustaría que esté Mirtha acá, obvio, ja".

Juana Viale tuvo un picante cruce con L-Gante en la mesa de Mirtha Legrand.

Tras denotar cierta incomodidad, Juana le clavó la mirada y le respondió: "Ya va a venir". Mientras el resto de los invitados gritaron "uhhh", la conductora contraatacó contra el cantante: "Me dicen por cucaracha que te retires, por favor. Ya te va a invitar la abuela. Ya va a venir...".

La dramática confesión de L-Gante sobre su padre: qué fue lo que le pasó

¿Qué pasó con el padre de L-Gante? Es una de las preguntas que le hicieron al cantante en PH Podemos Hablar, programa que compite cada sábado con Juana Viale: "Yo siempre estuve con mi mamá solamente. Mi viejo de chico ni cabida, se fue así de la nada", manifestó el músico, cuyo nombre es Elian Ángel Valenzuela. De todas formas, y pese al dolor que en su momento le provocó el abandono de su papá, resaltó: "Igual ni un problema".

Sorprendido, Kusnetzoff le consultó: "No pintó. Se fue a la mier... ¿no sabés ni dónde está ni nada o hablás algo?". L-Gante sorprendió y reveló que intentó acercarse a su padre, pero no tuvo éxito: "Hace poco contacté con mis hermanas de parte de mi padre, y lo puedo contactar, pero ya está". Y agregó: "Soy grande, no voy a decir algo que no es. Capaz si algún día estoy libre voy y como un asado, todo, pero ya estoy hecho". Tal y como lo hizo en su visita a ShowMatch, ciclo conducido por Marcelo Tinelli, advirtió: "De él no aprendí nada".