Juana Viale explotó en el aire de su programa: "Déjense de joder"

La nieta de Mirtha Legrand y un tenso momento frente a las cámaras de El Trece. Juana Viale comenzó su programa atacando al presidente de la Nación, Alberto Fernández.

La conductora Juana Viale comenzó su programa de la noche del sábado bailando un hit como lo es El reino del revés de María Elena Walsh para criticar al presidente Alberto Fernández. La nieta de Mirtha Legrand utilizó palabras muy duras, y le exigió al mandatario que pida disculpas (algo que ya hizo en una de sus últimas apariciones públicas) por la foto de la reunión en Olivos.

“Elegí esta canción de María Elena Walsh, porque personalmente siento una indignación frente al Presidente de la Nación Argentina que no la puedo disimular. Y por suerte tenemos grandes escritores e intelectuales, como lo fue María Elena Walsh, que grafican a la Argentina a la que le colman la tolerancia, la emocionalidad, la fuerza de voluntad que pusieron los argentinos frente a esta pandemia”, comenzó diciendo Juana Viale.

Acto seguido, la nieta de Mirtha Legrand agregó: "Que nos dijeron, que nos retaron, que nos levantaron el dedo. Hacen lo que dicen que no hagamos. Entonces, déjense de joder, dejen de joder a los argentinos. Y lo digo con la voz temblorosa porque yo tuve muchos familiares que se fueron y muchos amigos que perdieron laburos”.

Juana Viale se alineó con el discurso anti-oficialista de Jorge Lanata

“Acusar a una mujer que festeja el cumpleaños en su propia casa... ¿usted no se entera de lo que pasa en su casa? ¿Cómo va a poder hablar de los argentinos de lo que nos pasa a nosotros los argentinos, si no sabe lo que está pasando en su propia casa?”, cuestionó Juana Viale, claramente alineada con los discursos anti-oficialistas como los que pregonan, por ejemplo, su invitado de honor Jorge Lanata.

Para finalizar, Juana Viale agregó: "Estoy enojada, estoy saturada. Y yo estoy acá porque mi abuela no puede. Le voy a decir una cosa: pida disculpas porque lamentarse no es pedir disculpas. Pedir perdón es otra cosa, es arrepentirse de lo que hizo y yo no veo arrepentimiento en usted”.