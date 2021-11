Juan Grabois explotó contra Luis Novaresio en vivo: "Sorete"

Juan Grabois estalló al aire en la entrevista con Luis Novaresio en A24 y se le plantó al periodista antikirchnerista.

Juan Grabois le brindó una entrevista muy caliente y picante durante casi media hora en la televisión a Luis Novaresio en A24 (América 24), en la que ambos tocaron casi todos los temas vinculados con la política argentina en la actualidad. Allí, el dirigente social del Frente de Todos se la pudrió en vivo, se plantó por varias preguntas incómodas del periodista antikirchnerista y lo dejó en ridículo.

Si bien hubo varias idas y vueltas entre los dos protagonistas en el estudio del canal de cable, la discusión se elevó de tono y se puso cada vez más intensa cuando el escritor, abogado y docente de 38 años se refirió a que una parte de la prensa opositora trató de terroristas a algunos pueblos mapuches nacionales y allí comenzó un intercambio pesado.

Juan Grabois estalló en vivo contra Luis Novaresio: "Muy sorete"

El entrevistado recordó que algunos comunicadores definieron a la Ley de envases como "la caja de Grabois y de Máximo Kirchner", por lo que los definió como "periodismo berreta" y amplió: "¡Y obvio! ¿Quiénes podían tener ´la caja´ sino? ¡El hijo de p... de Grabois que vive de los pobres y Máximo, el de la PlayStation!".

"Máximo vino porque se lo pedí yo por ser el presidente del bloque (de diputados), ¡pero no tiene nada que ver con esa ley! Lo que pasa es que es barato decir que es ´la caja´ de Máximo y la de La Cámpora", insistió el invitado. Entonces, allí el periodista lo cortó y expresó: "Decir ´periodismo berreta´ es lo mismo que yo te diga ´dirigentes sociales berretas´, y yo no hago esa generalización. Me parece, cuanto menos, injusta".

No obstante, Grabois se mantuvo firme en su postura y aportó muchos ejemplos más en los que los medios tergiversan o mienten y retomó el caso de los mapuches, por lo que volvió a pegarle a cierta prensa y aseveró que "hay que ser muy sorete para hablar así de un pueblo entero".

Juan Grabois cargó a Luis Novaresio por su obsesión con Cristina Fernández de Kirchner

Además, en otra parte de la entrevista en la que el comunicador se la pasaba hablando de la vicepresidenta, fiel a su costumbre, en un momento el dirigente social se hartó de él y se lo dijo en la cara: "¡Cómo la tenés con Cristina, loco! Estás obse, obse total", a lo que Novaresio le contestó "es que si vos la bancás todo el tiempo".

Juan Grabois se la pudrió a Luis Novaresio en la entrevista con A24.

Al instante, las chicanas siguieron y terminaron con el siguiente diálogo:

Novaresio: "Sí, re... Estoy enamorado".

Grabois: "Sí, es cierto".

N: "¿Te parece?".

G: "Sí".

N: "¿Te conté una noticia que tengo que me casé con un señor y demás? No, en serio, hablemos de esto...".

G: "Bueno, pero hay como una fijación".