Luis Novaresio blanqueó el dramático motivo por el que se despide de América: "Cuestiones personales potentes"

En diálogo con Viviana Canosa, el periodista rosarino contó el motivo oculto de su renuncia.

Luis Novaresio anunció que a fines de este 2021 se despedirá del Grupo América luego de casi una década. El conductor confirmó la noticia de su alejamiento de Radio La Red y de los canales A24 y América TV y, en diálogo con Viviana Canosa, contó los detalles de su decisión.

Todo comenzó cuando la conductora de Viviana con vos le consultó: “¿Vamos a seguir haciendo el pase el año que viene?”. “No. Estoy terminando el ciclo en el Grupo América el 17 de diciembre, tanto en A24, Radio La Red y del programa Debo decir (América). Estoy terminando un ciclo feliz y súper agradecido a esta empresa”, le respondió Novaresio.

Las razones detrás de la decisión de Novaresio

El periodista recordó que dejó su Rosario natal para iniciar un nuevo desafío en Buenos Aires de la mano de Daniel Hadad. Dos años más tarde, se sumó al Grupo América. “Yo sentí que me sentaba en un Fórmula 1 en esta casa”, explicó Luis. “Este es mi noveno o décimo año en América, soy malo para las fechas”, reconoció entre risas.

“Pasaron cosas en mi vida. Me casé (con Braulio Bauab) y tengo ganas de hacer un parate. Voy a dedicarme a escribir y seguiré trabajando en Infobae, es mi casa”, señaló el también conductor del ciclo radial Novaresio 910 quien planea escribir un libro de ficción.

Luego, agregó: “Me pasa algo parecido a cuando decidí mudarse a Buenos Aires, pero agravado por unas cuestiones personales potentes, como la muerte de un gran amigo de mi edad que practicaba motociclismo en Jujuy. Es un buen momento para tomarme un pequeño descanso y pensar en lo que quiero hacer. Voy a seguir trabajando en el periodismo”.

Novaresio aseguró que fue una decisión difícil ya que siempre se sintió muy cómodo trabajando en radio y televisión. Para ejemplificar lo que estaba sintiendo, hizo referencia al argumento de la obra teatral Tres hombres de bien que escribió Andrea Bauab, su cuñada: “En la obra hay un personaje que lee un versículo del Antiguo Testamento y que dice ‘si no es ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotros, ¿quiénes?’. Yo sentí eso”.

Cuando Viviana le preguntó si había tomado la decisión solo, Luis respondió: “Braulio me ayudó un montonazo en estas circunstancias de pelotear ideas. Me decía que tengo que hacer lo que tenga ganas de hacer porque, afortunadamente, en este momento puedo hacerlo. Muchas veces tomé decisiones porque tenía que laburar. Trabajé de mozo y de cajero. Luego en el Consulado de Italia ganando mucha plata, pero haciendo un trabajo que me aburría. Un día me ofrecieron trabajar de movilero en Radio 2 de Rosario. Ganaba nada y dije: ‘Es ahora’. Lo pude hacer porque me había hecho un canuto que me bancaba un año”, recordó en referencia a sus inicios en la profesión.