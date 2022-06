Josefina Pouso reveló cómo inició su romance con Jorge Rial: "Bancate la pelusa"

La periodista oficializó su vínculo con el conductor y reveló cómo fueron los inicios de su relación.

Josefina Pouso y Jorge Rial conforman una de las parejas del momento dentro del mundo de la farándula. A meses de haberse divorciado de Romina Pereiro, el periodista fue visto junto a la reconocida panelista en Madrid y, días más tarde, confirmaron tener encuentros recurrentes. En este contexto, Pouso se animó a dar más detalles de este vínculo y contó cómo nació el vínculo.

La expanelista de Intratables fue una de las primeras invitadas a A la Barbarossa, el nuevo ciclo matutino que conduce Georgina Barbarossa por Telefe, y allí habló de su reciente romance con Jorge Rial. Lapidaria sobre el tema y consciente de lo que ambos buscan en una relación, Pouso fue determinante sobre sus expectativas: "Si querés estar conmigo, bancate la pelusa".

En este contexto, Josefina Pouso reveló que su vínculo con Jorge Rial lleva varios meses, incluso desde mucho antes que se conociera públicamente su separación. "Hace un par de meses atrás, de repente veo que me empieza a seguir, en diciembre. Él empieza con las reacciones de Instagram, reaccionaba, reaccionaba y un día le dije 'si seguís poniendo fueguitos, un día te vas a incendiar, papu. ¿Qué pasó?'. No sabía los códigos de Instagram", reveló la expanelista de América TV.

"La conversación se puso profunda. Empezamos a hablar un montón y entonces le dije 'bueno, ¿y si esta conversación la seguimos en un café?' Yo soy de encarar", continuó Pouso y aseguró que en su primer encuentro estuvieron cinco horas sin parar de hablar, motivo que desembocó en varias citas posteriores en cafés.

Luego de varios encuentros, Josefina Pouso viajó a Europa con sus amigas y allí recibió la especial invitación de Jorge Rial: juntarse en Madrid para ver a The Rolling Stones. "Me invitó a Madrid, mi viaje terminaba en Barcelona, es así, yo tampoco soy millonaria", aseguró la panelista.

Cómo es la relación de Jorge Rial y Josefina Pouso

Pese a haber confirmado que se vieron en repetidas ocasiones, Josefina Pouso determinó que "ninguno de los dos quiere una relación seria". "Yo así estoy muy bien. Yo así estoy bárbara, que me veo con quien tengo ganas de verme y las veces que tenga ganas de verme. Que él salga con quien quiera", especificó en el show de Telefe.

"No hay nada, me vi un par de veces, no es que hay una relación de amor. No hay una historia de amor que contar", determinó Pouso y aseguró que ninguno de los dos tenía ganas de "meterse en quilombos". "Yo soy una mujer que no quiere en este momento vínculo con nadie. Él tampoco está para una relación, no tiene ganas", sentenció la famosa panelista en el debut de A la Barbarossa.