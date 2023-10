Jorge Rial habló sobre el romance de More con un preso y dijo lo que muchos piensan: "No"

El conductor de Angenzuela rompió el silencio sobre la relación de su hija con un recluso. Quién es el nuevo novio de More Rial.

Jorge Rial volvió a hablar de su hija More tras el feroz cruce mediático que tuvieron durante días hace algunos meses. Ese conflicto marco una punto de quiebre en la relación de padre e hija, pero el periodista no pudo evitar quedar involucrado en el romance de la joven influencer con un preso.

Las visitas de Morena a los penales circulan en las redes sociales hace tiempo, pero la cuenta de Twitter de la producción de LAM subió fotos de las visitas de la joven a la cárcel. Además, compartieron el nombre de su flamante pareja. "More Rial con nuevo amor tumbero", contó Pepe Ochoa. Y aclaró: "Él está en el penal de Batan Unidad N° 15".

La fotografías y los videos de la joven de 24 años se volvieron virales. Ante la repercusión que generó el romance, un móvil de Poco Correctos, el ciclo que conducen Leandro "El Chino" Leunis y Joaquín "El Pollo" Álvarez en El Trece, fue en busca del conductor de Argenzuela y este fue contundente.

"Ella está en un mundo marginal, no me gusta, pero es su elección", afirmó Rial cuando el cronista le consultó sobre actual vínculo con su hija. "Lo lamento mucho, me da mucha vergüenza verla en esa situación. Pero es grande y elige para ese lado. No me gustan ese tipo de compañías", añadió.

Respecto a si tiene ganas de recomponer la relación con su hija, el conductor remarcó: "Hoy no es prioridad. Hoy es prioridad que estemos todos bien, cada uno en su mundo. Yo estoy bien en este mundo, y ella calculo que estará bien en un mundo marginal, no me gusta, pero es su elección". Y cerró: "Mientras esa marginalidad no me llegue a mí y no me afecte, no hay ningún problema".

Quién es el nuevo novio de More Rial

Morena Rial protagonizó rumores de noviazgo con Nicolás González Arévalo, un recluso a quien habría conocido en Córdoba. Sin embargo, desde la cuenta de Twitter El Ejercito de LAM revelaron que en realidad el romance lo tiene con Agostino Carriño, a quien apodan "El Mato".

"More con su chongo en Batán. No se llama Nicolás. Siempre con la posta y con pruebas", escribieron desde las redes del programa de Ángel de Brito. Además, aseguraron que el último fin de semana fue a visitarlo y "se negó a fotografías para que no trascienda a los medios".

Carriño tiene 29 años y en 2021 fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión en un juicio abreviado realizado en el Tribunal en lo Criminal N°4 por los delitos de robo triplemente agravado por su comisión en lugar poblado y en banda, por el uso de arma de fuego y por escalamiento; resistencia a la autoridad y abuso de armas en concurso ideal; robo agravado por el uso de arma de fuego y encubrimiento. Además, fue considerado reincidente, ya que en 2016 había sido condenado a 4 años y 6 meses de prisión en otro hecho de robo agravado.

En marzo de 2019, Agostino fue baleado en el abdomen en la vía pública y tuvo que ser trasladado al Hospital Interzonal, donde le salvaron la vida. Lo curioso es que en ese momento debía haber estado en su casa cumpliendo con el arresto domiciliario impuesto por la Justicia.