Jorge Rial fue lapidario con los actores de La 1-5/18: "Son de madera"

Rial escribió desde su cuenta de Twitter y no escatimó en duras precisiones sobre los dotes artísticos de quienes protagonizan la tira de Polka.

El estreno de La 1-5/18 tuvo un sabor agridulce para los actores. Si bien el rating acompañó a la nueva tira de El Trece, también es cierto que sufrieron una oleada de criticas, tanto por la historia como por las actuaciones que la llevan a cabo. Uno de los que se sumó con su opinión tajante fue Jorge Rial.

Rial escribió del tema desde su cuenta de Twitter y no escatimó en duras precisiones sobre los dotes artísticos de quienes protagonizan la tira de Polka: "Hay una generación de actores que recién ahora descubrimos que son de madera", pegó de entrada nomás. Después, volvió a la carga al afirmar que "por separado no eran evidentes, todos juntos no pasan desapercibidos. Es imposible no darse cuenta en algún momento lo inflados que estaban".

En otro posteo, el periodista se hizo eco de lo que había escrito Gonzalo Heredia y se preguntó, de manera irónica, "¿Esto es cierto?". Y es que el actor de Polka, enojado por las críticas que recibió en las redes, envió un contundente mensaje que dejó suma preocupación entre las autoridades del canal: "Chicxs, dejo de actuar sin problemas si les pagan el colegio y los gastos varios a mis hijxs. Posta".

Esteban Lamothe habló de los memes que se burlan de La 1-5/18

La 1-5/18 se estrenó en El Trece y la avalancha de memes criticando la telenovela y los actores no se hizo esperar. Al contrario que varios de sus compañeros de elenco, Esteban Lamothe -quien interpreta a un cura que llega desde el interior para enfrentarse con las problemáticas del barrio- manifestó su opinión sobre los memes: "Me parecen divertidos".

En una entrevista con La Nación, Lamothe habló sobre los memes sobre su actuación y para sorpresa del público, no se ofende ante esto: “Me parecen re divertidos. Es una nueva forma de expresarse, de comunicarse y tienen que ver con el humor y el odio, y que a veces se potencian de una buena manera, hay que reconocerlo, aún cuando hablan mal de algunos de nosotros o de la novela”.