Actor de La 1-5/18 sorprendió a Adrián Suar y amenazó con renunciar: "Lo dejo"

La 1-5/18 se estrenó hace apenas unos días en la pantalla de El Trece. Sin embargo, la novela dejó cientos de críticas por parte de los televidentes que consideran que "se romantiza la pobreza". Tras los cuestionamientos, varios actores quedaron muy dolidos, al punto que una figura del elenco amenazó con renunciar, detalle que generó mucha preocupación en Adrián Suar.

Se trata de Gonzalo Heredia, uno de los protagonistas de "La 1-5/18" que expuso su gran malestar por la ola de detractores de la novela y envió un contundente mensaje que dejó suma preocupación entre las autoridades del canal: "Chicxs, dejo de actuar sin problemas si les pagan el colegio y los gastos varios a mis hijxs. Posta".

De hecho, no es la primera vez que Heredia manifiesta su bronca por las críticas que recibe "La Uno". Hace unos días, en diálogo con Radio de la Ciudad, expresó su bronca: "Cuando salió el tráiler se dijo de todo. Siempre hay detractores y críticos para todo. La ficción en sí no es una bajada de línea de lo que está pasando, ni se romantiza la pobreza. No es eso, es un universo, una ficción que transcurre en un barrio pero podría ocurrir en cualquier otro lado”.

En tanto, el hombre que interpreta al personaje "Bruno", señaló por qué cree que el público critica la telenovela de El Trece: "Yo entiendo todo eso de decir ‘qué poco creíble Gonzalo Heredia haciendo de villero’. Es todo ficción y puede estar contada por todos y desde cualquier lugar, siempre es una ficción. El tema es que siempre caen contra la industria nacional, porque si esto sería material de una plataforma de otro lugar, se ve y no le tiran con todo como a esto".

El enojo de Adrián Suar con algunos de los actores de "La 1-5/18", novela de El Trece

En un mano a mano con Ángel de Brito, por LAM, Adrián Suar tuvo un curioso cruce con un grupo de actores del elenco de "La 1-5/18". "Felicitaciones por la nueva ficción. Me imagino que es un momento muy especial para vos", le comentó el conductor. Luego, el productor de la novela fue interrumpido y comenzó a saludar a un grupo de artistas que se encontraban cerca.

"Quieren que vayas", le comentó el conductor de LAM (Los Ángeles de la Mañana). Y el productor reaccionó con un tajante comentario: "No, no me hablo con el elenco. No los aguanto más, no los aguanto más...". Tras algunos saludos de los actores y actrices, Adrián Suar manifestó, a los gritos: "Sí, sí, ya voy, corazón".

Cuándo, por dónde y a qué hora ver "La 1-5/18", la nueva novela de El Trece

La novela "La 1-5/18" se emite de lunes a viernes, desde las 22 horas, y la transmisión está a cargo de El Trece. En tanto, cada episodio se puede ver a través del canal de YouTube. Según indicó Adrián Suar en una entrevista con LAM, entre trabajadores y artistas que forman parte del elenco, hubo 200 personas detrás de la ficción.