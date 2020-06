Jorge Rial contó su mala experiencia paranormal con el juego de la copa

El conductor Jorge Rial relató una mala experiencia que vivió al participar del juego de la copa y aseguró que pasó "una noche jodida".

Todo sucedió mientras Rodrigo Lussich contó en Intrusos que el polémico doctor Rubén Mühlberger tenía una habitación secreta donde guardaba velas rojas y negras y otros objetos utilizados para "hacer trabajos", tema que incomodó a Rial.

“Eso me da miedo”, afirmó Rial al ver la imagen de una tabla ouija, utilizada para el supuesto contacto con espíritus. “Yo una vez lo hice y me cagué en las patas. Con la copa, me cagué mal. Yo pasé una noche jodida, jodida eh", afirmó.

Y contó: "Nos encerramos todos en un cuarto y no salíamos. Golpeaba. La pasamos mal, la pasamos mal y no quiero hablar del tema”.

El panelista también aprovechó el momento para relatar su experiencia con la madre de un amigo que era médium que, insólitamente, tomaba mate y eructaba para contactar espíritus.