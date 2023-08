Jorge Rial confirmó lo que todos pensaban de Jorge Lanata y la salud de Wanda Nara: "Mintió"

Jorge Rial cuestionó duramente a Jorge Lanata por sus declaraciones sobre el delicado momento de salud que enfrenta Wanda Nara.

Jorge Rial hizo un contundente descargo contra Jorge Lanata tras los repudiables dichos del conductor sobre la salud de Wanda Nara. El escándalo salió a la luz semanas atrás, cuando sin ningún tipo de evidencia médica, el periodista aseguró que Wanda tenía leucemia. Rial, al igual que varios otros colegas del mundo del periodismo, manifestó su indignación contra Lanata, quien no solamente anunció un diagnóstico sin pruebas, sino también sin el consentimiento de la empresaria.

A pesar de que Wanda aún no reveló cuál es la enfermedad que padece, aseguró que cuando Lanata hizo aquel anuncio, ni siquiera ella misma tenía un diagnóstico y que la situación le causó una profunda angustia. A partir de esta situación, Lanata fue aún más repudiado. Por su parte, Rial hizo una reflexión sobre la forma en la que se manejan varios periodistas de espectáculos y criticó al conductor de Radio Mitre.

"Hubo muchas cosas deplorables, pero era otra época. Nosotros hicimos cosas. En algunas estuve mal y en otras no fue tema mío y yo las asumí. Había una relación con la sexualidad distinta, había una relación distinta con la mujer", comenzó Rial durante su visita a Duro de Domar (C5N). Sin embargo, aseguró que uno de sus límites más grandes como comunicador es la salud de las personas.

"Hay un par de lugares donde nunca me metí, uno de ellos eran las enfermedades. He dejado de hacer muchas notas, la gente cree que las hice todas. No era tan malo como parecía; nunca extorsioné a nadie, nunca le pedí nada a nadie. Yo ni siquiera soy periodista, soy un gran vendedor". En referencia a la polémica entre Lanata y la empresaria, sumó: "Lo de Wanda, yo cuando lo critiqué dije: hay dos maneras de ver esto. Una es, Lanata mintió. Otra es, teniendo la información, ¿la das o no la das? Yo hoy, no la doy".

Además, aseguró que a todos los periodistas de su entorno les llegó el mismo rumor sobre el diagnóstico de Wanda. "La información la teníamos todos. Es más, el mismo chat les debe haber llegado a ustedes, fue re contra reenviado. Hoy no sabemos si la información estaba mal o no, él se apuró, tenía ganas de dar la primicia, tenía ganas de romper", concluyó Rial.

Wanda Nara reveló cómo la afectaron los dichos de Jorge Lanata sobre su salud

Por otro lado, Wanda Nara rompió el silencio en diálogo con Ángel de Brito, quien leyó al aire en LAM (América TV) los mensajes que la mediática le envió. En aquel descargo, Wanda explicó que cuando Lanata anunció su diagnóstico, todavía no había una confirmación sobre su enfermedad.

Por esta razón, la esposa de Mauro Icardi se desesperó al escuchar los dichos del periodista. "Moví cielo y tierra para que me lo dijeran a mí. En un primer momento, entraban las enfermeras llorando y me abrazaban. Y yo le decía a Mauro: ‘Me voy a morir y no me lo dicen’”, leyó De Brito. Aunque Wanda ya tiene su diagnóstico confirmado, dijo que no lo contará hasta sentirse preparada.