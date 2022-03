Jorge Lanata y su novia exigieron una insólita regla a los invitados de su casamiento: "No entran"

La abogada y el periodista macrista darán el sí en abril y lo celebrarán con una fiesta para 90 personas, quienes deberán cumplir con un sorpresivo requisito.

Jorge Lanata anunció su casamiento con Elba Marcovecchio en diciembre del 2021 y, desde entonces, intentaron que no trascendieran demasiados detalles sobre el festejo. Sin embargo, fue la novia misma la que, en las últimas horas, adelantó cómo será la boda íntima que organizaron y el requisito que planteó a los invitados que confirmen su asistencia.

“Será una linda comida íntima, prolongada, extensa, relajada y elegante”, dijo Elba, en diálogo con Intrusos. También reafirmó que está feliz y expectante y, en broma, destacó que le recuerda “todos los días” al conductor que se casan el mes que viene.

También contó que no hay una wedding planner llevando a cabo la organización sino que lo hacen ellos dos con ayuda de quienes trabajan en el salón en el que celebrarán su casamiento. “No te voy a decir cuál es el lugar así que no me preguntes. Lo vamos a mantener en secreto, como Los Montaner. Siempre soñé con ser de los Montaner...”.

Entonces, el cronista Alejandro Guatti le consultó si, al igual que Roitman y Montaner, le pedirían a sus invitados que utilicen sus celulares en la fiesta, pero la abogada aclaró: “No creo que haya demasiadas cuestiones. Tampoco vamos a estar divulgando cuestiones que no tengamos ganas de contar en la previa. Pero después yo cuento todo”.

Y, todavía sin querer dar demasiados detalles sobre la fiesta en sí, reveló cuál es el requisito que deberán cumplir las mujeres invitadas a la fiesta. “Va a ser una linda comida íntima, prolongada, extensa, relajada y elegante”. Y, con respecto al código de vestimenta, agregó: “Que nadie me venga con un vestido cortito porque no entra”.

La picante ninguneada de Jorge Lanata a Ángel de Brito

Jorge Lanata sorprendió a todos al apuntar contra Ángel de Brito por su llegada a América TV, ya que parecía tener una buena relación con el periodista de espectáculos. "Me parece un poco demasiado", disparó el conductor de Lanata sin filtro (Radio Mitre) luego de que Marina Calabró hablara del pronto desembarco de Los Ángeles de la Mañana en la señal del Grupo América.

Marina Calabró llevó a Lanata sin filtro la noticia de la llegada de De Brito a América TV y los spots que lo anunciaban: "Agarrate fuerte, en marzo llega EL". El conductor insignia de El Trece no tuvo piedad con su colega. "Se supone que 'él' es De Brito...Y bue, me parece un poco demasiado para 'él'", comenzó Lanata muy picante y sorprendiendo a todos ya que parecía llevarse bien con Ángel de Brito.

"Si 'él' fuera Tinelli, se entendería más", agregó el presentador de Lanata sin filtro, filoso. Buscando que Lanata afloje con sus duras observaciones, Marina Calabró analizó: "Bueno.... teniendo en cuenta que es la gran movida de América de este año, quizás se pueda entender y aceptar". "Qué se yo, si 'ella' fuera Mirtha, bueno, ahí se entiende más", insistió Jorge Lanata picante, fiel a su estilo.